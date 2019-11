CSIPN/RITC direktori Rodion Sulyandziga sõnul kaebab organisatsioon kohtuotsuse edasi, vahendasid The Moscow Times ja Yle.

Sulyandziga, kes esindab Siberi ja Venemaa põhjaosa põlisrahvaid, ütles, et justiitsministeeriumi viis asja kohtusse selleks, et takistada CSIPN/RITC-l hoida kontakte valitsustevaheliste organisatsioonidega ja osaleda foorumitel.

Sulyandziga ütles, et Venemaa eesmärk on hoida CSIPN/RITC-d eemal rahvusvahelistelt, Arktika ja ÜRO üritustelt.

"See mõjutab negatiivselt meie rahvusvahelisi ja eriti ÜRO suhteid, sest me kaotame oma institutsionaalse suutlikkuse," lisas ta.

CSIPN/RITC asutati 2001. aastal selleks, et aidata Siberis, Venemaa põhjaosas ja Kaug-Idas elavaid inimesi.

Justiitsministeerium põhjendas CSIPN/RITC-i laialisaatmise kohtusse viimist sellega, et organisatsioon on rikkunud mittetulundusühingute seadust.

2015. aastal lisas Venemaa CSIPN/RITC-i välisagentide nimekirja. Sinna nimekirja kuuluvad organisatsioonid, mis saavad välisriikidest raha ja mis on võimude hinnangul seotud poliitilise tegevusega.

CSIPN/RITC loobus seejärel välisrahastusest ning eemaldati välisagentide nimekirjast. Justiitsministeerium aga jätkas jõupingutusi organisatsiooni sulgemiseks.

EL nimetas kohtu otsust murettekitavaks

"Need murettekitavad arengud lähevad vastuollu sõltumatu ja aktiivse kodanikuühiskonnaga, mis on iga demokraatia tähtis osa," ütles Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika pressiesindaja Maja Kocijancic.

Ta lisas, et riik peaks toetama mittetulundusühinguid ja looma nende kasvuks avatud keskkonna. Kocijancic rõhutas, et Venemaa põhiseadus sätestab ühinguvabaduse põhiõigusena. "See on osa Vene Föderatsiooni rahvusvahelistest kohustustest," ütles ta.

Norra saami parlament: rünnakud kasvavad

Norra saami parlamendi president Aili Kesikitalo ütles, et rünnakud ja tõkked põlisrahvaste inimõiguste vastu muudavad ühingute töö nõudlikumaks. "Kahjuks see paistab kasvavat, mitte paranevat," lisas ta.

Kesikitalo loodab, et CSIPN/RITC küsimus tuleb kõne alla ka reedel Soomes toimuval Arktika liidrite tippkohtumisel, mida peetakse esimest korda ligi kümne aasta jooksul.