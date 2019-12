ERR Moskvas: mälestusselts Memorial on valitsuse kasvava surve all

Venemaa vanim mittetulundusühing, represseeritute mälestusselts Memorial ja selle inimõiguste kaitse keskus on sattunud Vene riigi kasvava surve alla. Selle põhjus on organisatsiooni soovimatus tunnistada end välisagendiks.

Teisipäeval määras Moskva Tverskoi kohus inimõiguste kaitse keskuse direktorile Aleksandr Tšerkasovile 100 000 rubla (umbes 1300 eurot) trahvi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin oli kohus, kus mõisteti kohut 1968. aastal demonstrantide üle, kes protestisid nõukogude vägede Tšehhoslovakkiasse sisseviimise vastu. Nüüd mõistetakse siin kohut meie üle, lehekülje "1968. Inimõiguste aasta" eest, mille kaudu Memorial tutvustas toonaseid sündmusi," rääkis Tšerkasov.

Memoriali seltsi ja inimõiguste kaitse keskuse vastu on algatatud 14 väärteomenetlust. Sama palju on algatatud ka organisatsiooni kahe juhi vastu. Põhjus on sama.

"Jah. Me ei tunnista ennast välisagentideks, sest välisagent on spioon, diversant ja üldse halb inimene. Vene keeles on see sõna ühetähenduslik. Aga 2016. aastal me panime justiitsministeeriumi surve tõttu vastava märkuse meie veebilehele. Me teatasime, et meid kanti välisagentide nimekirja, aga me kaebame selle edasi kuni Euroopa inimõiguste kohtuni. Meie kaebus on seal menetluses 2013. aasta talvest," selgitas Tšerkasov.

Samal ajal survestab Memoriali juhtide hinnangul Vene riik aina rohkem ja rohkem sõltumatute MTÜ-de tegevust.

"Detsembris allkirjastas president Vladimir Vladimirovitš füüsilistest isikutest välisagentide seaduse. Seda nimetatakse ka füüsilistest isikutest meediavälisagentide seaduseks. Selle järgi iga eraisikut, kes saab mingil moel välismaalt raha ja peab mõnda blogi ehk levitab internetis infot, võib tunnistada meediavälisagendiks," rääkis Memoriali jurist Tamilla Imanova.

Kokku on Memorial saanud juba üle 30 miljoni rubla (ligi 45 000 eurot) trahvi. Toetajate annetused on katnud seni umbes poole sellest summast.