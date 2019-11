ELF tarastas nahkhiirte talveune kaitseks koopad ja käigud

Selleks, et nahkhiired ei peaks sagedase sammude kaja, kõnekõmina ja valguse peale ärkama, ümbritses Eesti Looduse Fond nahkhiirte talvituspaikadena tuntud maa-aluste käikude sissepääsud taradega, mille väravad on talvel suletud. Samuti on sissepääsude juures videovalve.

Kui enamik nahkhiiri on talvituspaikadest lahkunud ehk siis 1. maist kuni augusti lõpuni on väravad avatud ja inimesed saavad maa-aluseid käike uudistada, teatas fond (ELF).

Saue vallas Kiia külas asuvas Vääna-Posti nahkhiirte talvituspaigas on sellest aastast nahkhiirtele talverahu tagamiseks ka videovalve. Harjumaal on lisaks Vääna-Postile võetud nahkhiirte talvituspaigad kaitse alla ka Vääna-Vitis Harku vallas, Laagris Saue vallas ning Tänassilmas Saku vallas.

Harku vallas asuvad Peeter Suure merekindluse rajatised on üleeuroopalise tähtsusega talvituspaigad.

"Vääna kandis on nahkhiiri järjepidevalt uuritud alates 1970. aastatest. Siinsetes koobastes talvitub palju nahkhiiri. Möödunud talvel loendati 825 isendit kuuest liigist," ütles ELFi nahkhiirte ekspert Lauri Lutsar.

Paljud inimesed ei tea, et talvel on sealsete maa-aluste käikude külastamine keelatud.

"Nahkhiiri häirib isegi see, kui koopas käib üksik inimene - ikka mõned loomad ärkavad, hakkavad ringi lendama ja otsivad rahulikumat paika. See kõik kulutab nahkhiirte varurasva. Seejuures äratavad nad omakorda teisi nahkhiiri - tekib omamoodi ahelreaktsioon. Kulub mitmeid tunde, enne kui olukord koopas rahuneb," rääkis Lutsar.

Nahkhiirtele tähtsates talvituspaikades loendas ELF talvise keelu ajal koobastes viibivaid inimesi. "Aimasime, et talvine külastamine on sage, kuna infosilte maa-aluste käikude juures on sageli lõhutud, mõnikord on olnud näha värskel lumel sissetallatud rada. Talvise nahkhiireloenduse ajal oleme maa all isegi turistigruppidega kohtunud. Samas olime uuringu tulemusest ikkagi üllatunud: nii tihedat käimist poleks oodanud," ütles ELFi nahkhiirte projekti juht Lauri Klein.

Kui enamik nahkhiiri on talvituspaikadest lahkunud ehk 1. maist kuni augusti lõpuni on väravad avatud ja inimesed saavad maa-aluseid käike uudistada.

Nahkhiired on käsitiivalised loomad, keda Eestis on kohatud 14 liiki. Neil on ööputukatest toitujatena oluline roll ökosüsteemis - nad vähendavad paljude kahjurite arvukust, märkis ELF pressiteates.

Nahkhiired on looduskaitse all ja nende talvine häirimine on seadusega keelatud. Neid ohustavad kõige enam häirimine talvituspaikades, suviste varjepaikade hävimine, põllumajandusmürkide kasutamine ja vanade puistute kadu.

Pühapäeval kogunevad nahkhiirte uurijad ja huvilised Vääna mõisas, et rääkida nahkhiirte olukorrast ning koos arutada, kuidas nende arvukus ei langeks