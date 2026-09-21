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AfD tegi Saksamaa kahe liidumaa valimistel tugeva tulemuse

Välismaa
Partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) juhid Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimiste järel hea tulemuse üle rõõmustamas. Taustaekraanil kantsler Friedrich Merz.
Partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) juhid Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimiste järel hea tulemuse üle rõõmustamas. Taustaekraanil kantsler Friedrich Merz. Autor/allikas: SCANPIX / dpa / picture-alliance
Välismaa

Saksamaal Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal ning liidumaa staatusega Berliinis pühapäeval peetud kohalikel valimistel tegi oodatult tugeva tulemuse immigratsioonivastane erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis esimeses võitis ja teises oma senist tulemust tugevalt parandas, näitavad esialgsed tulemused.

Esialgsetel andmetel kogus AfD Mecklenburg-Vorpommernis üle 38 protsendi häältest, teatasid esmaspäeva varahommikul teiste seas meediakanalid Tagesschau, ZDF ja STT. Teisele kohale jäänud Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) jäi AfD-st maha veidi vähem kui kolme protsendipunktiga.

Samal ajal kogus kantsler Friedrich Merzi juhitud Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) alla viie protsendi häältest, mistõttu jääb erakond esimest korda liidumaa parlamendist välja.

Berliini valimistel paistab populaarseim olevat vasakpartei Die Linke, kuid AfD näib ka Berliinis oma tulemust võrreldes eelmiste valimistega parandavat. Lävepakuküsitluste kohaselt sai AfD Berliinis 16 toetusprotsenti.

Die Linke sai Berliinis 24,5-26 protsenti häältest, edestades CDU-d, mida toetas 20 protsenti hääletanutest.

Tulemused on halb uudis  kantsler Merzile, kelle positsioon on juba niigi keeruline, kuna AfD võitis kaks nädalat tagasi ülekaalukalt Saksi-Anhalti liidumaa valimised. Merzi üleriigiline toetus oli juba enne valimisi liidukantsleri kohta ajalooliselt madal.

Juba eelnevalt kriisikoosoleku kokku kutsunud Merz nimetas pärast lävepakuküsitlusi Mecklenburg-Vorpommerni tulemust kristlikele demokraatidele katastroofiks juba enne seda, kui prognoos näitas erakonna jäämist alla viieprotsendilise valimiskünnise ja liidumaa parlamendist välja langemist.

Tulemus on CDU jaoks halvim pärast Teist maailmasõda. Merz aga kinnitas, et jätkab oma reforme tagasilöökidest hoolimata.

AfD võitis kaks nädalat tagasi ülekaalukalt idapoolse Saksi-Anhalti liidumaa valimised ja sai ligi 44 protsenti häältest. Seal võib erakond isegi võimule tõusta.

Mecklenburg-Vorpommernis tulemusest selleks vaevalt piisab, sest peale vasakpopulistliku väikepartei BSW ei nõustu teised erakonnad AfD-ga koostööd tegema. Tõenäolisemalt jätkab liidumaa eesotsas mingisugune SPD juhitav koalitsioon.

Berliini esindajatekoja valimistel tundus kõige populaarsem olevat vasakpartei Die Linke.

Väljaande Politico andmetel oli erakond saamas 24,5 protsenti häältest ja tõenäoliselt linnapea koha oma esinumbrile Elif Eralpile, keda on võrreldud New Yorgi vasakpoolse linnapea Zohran Mamdaniga. Erakonna kampaania pearõhk oli elamumajandusel, mis on Berliinis viimastel aastatel peadpööritava kiirusega kallinenud. Linke tegi muu hulgas ettepaneku elamispindade sundvõõrandamiseks suurtelt kinnisvarasse investeerivatelt ettevõtetelt.

Tõenäoliselt juhib linna lähiaastatel Linke, SPD ja roheliste koalitsioon. SPD esinumber Steffen Krach teatas juba enne valimisi, et on korterite sundvõõrandamise idee vastu.

Ka Berliinis näis AfD parandavat oma eelmiste valimiste tulemust ja saavat ligikaudu 16 protsenti häältest. Berliinis viimastel aastatel võimu hoidnud CDU näib saavat umbes 20 protsenti häältest.

Immigratsiooni- ja eliidivastasuse kõrval on AfD üks tunnusjooni ka soov parandada suhteid Venemaaga ning loobuda Vene agressiooni tõrjuva Ukraina toetamisest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS

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