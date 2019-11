Iseliikuvat bussi saab uudistada Lääne-Virumaal

Tavaliselt Tallinna Tehnikaülikooli territooriumil testsõite tegev Iseauto pakkus esmaspäeval ja teisipäeval põnevust Kundas, kus põhilisteks uudistajateks olid Viru-Nigula valla haridusasutuste lapsed ja töötajad. Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaumi sõnul on sellised projektid tänuväärsed, sest nii saavad ka väljaspool Tallinna ja Tartut elavad lapsed tehnikaimesid näha.

"Kui me räägime, et elu tuleb maale tuua, siis tuleb asjad tuua maalastele ligemale, et nemad näeksid, kuidas asjad toimuvad, ja et see oleks neile kättesaadav. Muidu on see vaid unistus ja öeldakse, et meil ei toimu siin midagi, kõik on suurtes linnades. See mõte ongi, et tuua ja näidata ning tekitada lastes tehnika vastu huvi, " ütles Vallbaum.

Iseauto projekti arendajate kaugem eesmärk on jõuda selleni, et buss sõidaks piirkondades, mille taristu on bussi toeks nutikaks arendatud. Praegu käib töö selle nimel, et buss oleks võimalikult töökindel.

"Kogu navigeerimine käib lidari abil, mis on nagu laser, mis kaardistab kogu seda ümbruskonda. Ta loob sellest 3D-kaardi. Ja me oleme pannud maha teekonna, kus ta võib sõita, ja selle järgi ta liigubki," sõnas Iseauto projektijuht Kristjan Vilipõld.

"Kui mingid objektid on ees, auto, inimene, siis jääb buss ise seisma, siis ongi see, et ma võtan juhtimise üle. Kui oleks kõrval ka rada salvestatud, siis oskaks buss ka kõrvale raja peale minna," rääkis Kundas bussireisijatele bussi operaator Ott Männik.

Kuni 20 kilomeetrit tunnis sõitev Iseauto mahutab lisaks operaatorile kaheksa reisijat. Kolmapäeval kella 10-13 saavad soovijad iseliikuva minibussiga sõita Rakvere kesklinnas.