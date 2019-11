Tallinnas leidis aset programmeerimismaraton

Näiteks eestlastest koosnev meeskond ehitas Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses Mektory juba reedel alanud programmeerimismaratonil rakendust, mis näitaks merel jääkihi paksust. Sellest oleks kasu nii ilmateenistusele, teadlastele kui ka lihtsatele kalameestele, kes soovivad jää peale minna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeskond proovib omavahel siduda satelliidipildi ja kasutajate kohapealsed mõõtmistulemused.

"Satelliidi poolt - nemad ei oska jää paksust mõõta. Nemad saavad ainult näidata, et kus jää on ja kus on vesi ja inimesed, kes käivad kalal või lihtsalt kuhugi augu puurivad, siis neil on võimalus teha see mõõtmine ja see jää paksuse mõõtmine meile edastada," selgitas projekti JääTark esindaja Kristi Uudeberg.

"Meil on täna tegelikult väga vähe selliseid mõõtmisi, mida ametlikult tehakse, et see on kindlasti see, mida riigi ilmateenistus saab ära kasutada enda töös," nentis keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Kai Rosin.

Kokku arendas üritusel rakendusi 10 meeskonda ehk kokku 60 inimeset - rahvusvaheline seltskond. Idee on kasutada Euroopa meteoroloogiasatelliitidelt ja merekeskkonna seirest saadavaid andmeid ning luua nende baasil rakendusi.

"Neid andmeid kasutavad ilmateenistused, keskkonnateenistused üle Euroopa, aga nad on ka tasuta ja avatud kõigile ja sellega me siin häkatonil tegelemegi. Me soovime, et neid tasuta ja vabalt saadaval olevaid andmeid kasutataks uute ja huvitavate rakenduste loomisel," rääkis EUMETSAT-i koolitusjuht Mark Higgins.

Näiteks Prantsuse taustaga meeskond kasutab andmeid veetemperatuuri ja planktoni leviku kohta, et aidata mõista kliimamuutuste mõju merekeskkonnale.

"Me näeme, et võrreldes 40 ja 20 aasta taguse ajaga keskkond muutub nii füüsikaliselt kui bioloogiliselt ja me jälgime nende parameetrite abil kliimamuutuse mõju," lausus projekti 8 bytes esindaja Laurent Dubroca.



Nende eesmärgiks on arendada välja veebirakendus, mida saaks kasutada hariduslikel eesmärkidel. Eraldi küsimus on, mis siin arendatud rakendustest edasi saab.

"See on suur küsimus ja see on midagi, mida me siin vaatame. Milline on projektide jätkusuutlikkus? Mõndasid projekte me loodame toetada läbi Copernicuse, meie EUMETSAT-ist saame loodetavasti mõnda projekti edasi aidata," sõnas EUMETSAT-i koolitusjuht Higgins.

Copernicus OpenHack programmeerimismaratoni korraldajateks olid Garage48 ja Eesti keskkonnaagentuuri kõrval Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsioon ja Copernicuse merekeskkonna seire teenus. Osalejate vahel läks auhinnarahana jagamisele 8000 eurot.