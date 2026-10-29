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Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku

Välismaa
Venemaa pealinn Moskva (pilt on illustratiivne)
Venemaa pealinn Moskva (pilt on illustratiivne) Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Mikhail Tereshchenko
Välismaa

Ukraina väed korraldasid ööl vastu neljapäeva ulatusliku droonirünnaku Moskva ja Venemaa pealinna ümbritseva piirkonna vastu, teatasid kohalikud võimud. Moskva linnapea väitis, et õhutõrje tulistas alla vähemalt 136 Ukraina drooni. Pentagoni järelevalveamet keeldus USA seadusandjate kaheparteilisest nõudest uurida hiljutisi häireid Ukrainale pakutavates Starlinki ja Starshieldi teenustes.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 29. oktoobril kell 5.40:

- Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku;

- FT: Lõuna-Korea läheneb Ukrainaga suhete halvenedes Venemaale;

- Pentagoni järelevalveamet lükkas tagasi palve uurida Starlinki häireid.

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku

Ukraina väed korraldasid ööl vastu neljapäeva ulatusliku droonirünnaku Moskva ja Venemaa pealinna ümbritseva piirkonna vastu, teatasid kohalikud võimud. Moskva linnapea väitis, et õhutõrje tulistas alla vähemalt 136 Ukraina drooni. 

Moskvasse saadetud droonide täpne arv ei ole teada, kuna Venemaa võimud teatavad vaid allatulistatud droonide arvust. Ohvritest ega kahjustustest ei ole teatatud ning Moskva linnapea Sergei Sobjanin ei ole täpsustanud, millist sihtmärki rünnati.

Võimude väitel hukkunuid ega kahjustusi ei olnud, kuid drooniohu tõttu kehtestati piirangud kolmele Moskva piirkonna suuremale lennuväljale, vahendas The Kyiv Independent.

FT: Lõuna-Korea läheneb Ukrainaga suhete halvenedes Venemaale

Lõuna-Korea liigub suhete halvenemise taustal Ukrainaga Venemaale lähemale, mis tekitab Euroopa liitlastes muret, kirjutas kolmapäeval väljaanne Financial Times.

Artiklis tuuakse välja, et president Lee Jae-myungi juhtimisel taastab Soul järk-järgult diplomaatilisi ja majanduslikke kontakte Moskvaga. Seda vaatamata Venemaa sõjale Ukraina vastu ja sõjalisele koostööle Põhja-Koreaga. Ainuüksi juulis ja augustis saatis Lõuna-Korea Venemaale üle 176 000 tonni kütust, peamiselt diislit. Osa tarnetest toimus sanktsioonide all olevate tankeritega.

Samuti toimuvad paralleelselt kahe riigi esindajate vahelised kinnised läbirääkimised ning rahudiplomaatia presidendinõunikuks on määratud poliitik Song Young-gil, keda Putin oli varem autasustanud Sõpruse ordeniga.

"Suhted Kiieviga on seevastu järsult halvenenud. Pärast vaidlust kahe Põhja-Korea sõjavangi kohta käiva teabe avalikustamise üle kutsus Soul oma suursaadiku Ukrainast tagasi ja vähendas oma diplomaatilist kohalolekut," seisab FT artiklis.

Pentagoni järelevalveamet lükkas tagasi palve uurida Starlinki häireid

Pentagoni järelevalveamet keeldus USA seadusandjate kaheparteilisest nõudest uurida hiljutisi häireid Ukrainale pakutavates Starlinki ja Starshieldi teenustes.

Üheksast USA senaatorist koosnev kaheparteiline rühm koostas 15. oktoobril ametliku kirja kaitseministeeriumi peainspektorile pärast seda, kui varem sel kuul esinesid ootamatud häired Ukraina Starlinki ja Starshieldi teenustes. Kaitseministeeriumi peainspektor ehk järelevalveamet on sõltumatu asutus, mis vastutab Pentagoni-sisese ametliku tegevuse auditeerimise ja uurimise eest.

"Nõuame tungivalt, et peainspektor uuriks neid intsidente," kirjutasid senaatorid.

"Mille hulgas seda, kas kaitseministeeriumi või selle töövõtjate tegevus või otsused aitasid kaasa nende ohtlike asjaolude tekkimisele," lisasid rahvasaadikud.

27. oktoobril saadud vastuses teatas järelevalveamet seadusandjatele, et nad peaksid oma muredega pöörduma hoopis USA õhujõudude poole, vahendas AP, mis sai kirja koopia enda valdusse. Asjaga kursis olevad allikad tõlgendasid seda tagasilükkamist kui peainspektori keeldumist uurida Elon Muski ja Starlinki tegevust.

Esialgsele kirjale alla kirjutanud demokraadist senaator Jeanne Shaheen ütles AP andmetel, et vastus on murettekitav.

"Kuna president Donald Trumpi administratsioon ja SpaceX on andnud vastuolulisi selgitusi selle kohta, mis nende häireteni viis, siis peab toimuma sõltumatu aruandlus ja läbivaatamine," ütles senaator.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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