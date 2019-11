Tänupüha paraadi õhupallide jaoks on tänavu ideid võetud nii vanadest tuttavatest tegelastest kui ka uutest Netflixi kangelastest, vahendasid NASA ja ERR-i teleuudised.

Tänupüha-meeleolu jõuab ka rahvusvahelisse kosmosejaama, kus viibib kolm Ühendriikide astronauti. Nemadki plaanivad traditsioonilist kalkunit valmistada.

"Teeme siis mõned pakid lahti. Meil on makaronid juustuga. See tuleb uuesti valmis teha. Lisame veidi vett ja ongi olemas maitsev makaroniroog," kommenteeris NASA astronaut Andrew Morgan.

"Maisileivakattega vorm. See tuleb imehea! Selle võiks ehk kalkuni sisse panna, nagu päris täidise," arvas astronaut Jessica Meir.

"Ma tahaks näha, kes hakkab pärast seda kalkunit lahti lõikama. Aga nüüd vaatame, mis minul on. See on parim osa - magustoit! Meil on siin mitmesuguseid magustoite, aga minu meelest on kõige sobivam jõhvika-õuna dessert. Meil on ka mõtteid, kuidas valmistada siin kõrvitsakooki, võib-olla veidi küpsiseid suhkurdatud bataadiga. Vaatame, kuidas läheb," lisas astronaut Christina Koch.