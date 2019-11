Visiidi eesmärk oli tähistada tänupüha koos seal teenivate ameeriklastega, teatas koos riigipeaga reisiv uudisteagentuuri AFP ajakirjanik.

Trump kõneles sõjaväelastega ja pakkus neile toitu Bagrami sõjaväebaasis, mis asub pealinna Kabuli lähedal.

Afganistanis viibib praegu umbes 13 000 USA sõjaväelast.

Ühtlasi kohtus Trump Afganistani presidendi Ashraf Ghaniga.

Trump ütles visiidi ajal, et Ühendriigid on jätkanud rahukõnelusi islamiliikumisega Taliban. Presidendi sõnul on Taliban nüüd valmis vaherahuks.

"Taliban soovib tehingut ja me kohtume nendega. Me oleme öelnud, et nõuame vaherahu ja siiani nad seda ei tahtnud, kuid nüüd nad tahavad seda," sõnas Trump ajakirjanikele.