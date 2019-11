President Kersti Kaljulaid on seotud töökohustustega välismaal ning peaminister Jüri Ratas sõidab pühapäeval Madridi ÜRO kliimamuutuste konverentsile, teatas ajaleht.

"Küll aga toimub 5. detsembril ülikoolis valitsuse väljasõiduistung rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul," märkis valitsuse meedianõunik Liis Velsker.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas on Balti Assambleel ning on vähetõenäoline, et ta saab pühapäeval aktusel osaleda.