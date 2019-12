Rein Veidemann: Mati Hint oli suur ja kirglik inimene

"Teda, nagu teisi teadlasi, tõid poliitikasse ühiskondlike muutuste tuuled. Kuigi ta oma keelealaste kirjutiste ja artiklitega osales ühtlasi ka keelepoliitikas. Temas lõi välja poliitiku veri, kohustus, südametunnistus," meenutas Veidemann.

"Mati Hint oli väga suur inimene, Eesti üks suuremaid keeleteadlasi, aga ka suur mõtleja," lisas ta.

Veidemanni sõnul on Hindi elutöö seotud eesti keele prosoodia süsteemiga, astmevaheldusega.

"Keeleteadlased ütleksid, et Mati Hindil oli oma paradigma, mida ta kirglikult kaitses ja millest ta kirjutas. Kahtlemata oli Mati Hint keeleteadlaste diskussioonide algataja, nende keskmes, vaidleja - ta oli hiilgav vaidleja. Eesti keeleteaduses on tema panus ja koht puhtalt teadlasena, aga ka õppejõuna kindlasti hinnatav," rääkis Veidemann

"Inimesena oli Mati Hint väga suurte teadmistega, kompromissitu. Ta elas väga kirglikult, ta oli väga kirglik inimene. Kõik need kogunemised, kus me Matiga viibisime, need särisesid ideedest, vaidlustest, aga need olid ka kõik väga loovad," ütles Veidemann.

"Ta oli hea tekstitundja, kuna tegemist oli erakordselt haritud filoloogiga. Väga paljud olulised tekstid, mis puudutasid Rahvarinnet, kirjutas Mati Hint üle. Ja nagu ma ütlesin, ta oli väga hea kolumnist, sõnavõtja, sekkuja."

Mati Hint oli Rahvarinde esimeste juhtide seas

Mati Hint oli Rahvarinde eestseisuse liige, üks asutajaid. Ta oli Rahvarinde niiöelda rahvusvaheline esindaja. Ta oli Balti Tee miitingul põhiesineja, temalt on pärit Balti ühtsust rõhutav tekst, mille ta 1989. aastal ette kandis. Ta oli MRP salaprotokollida tühistamise eestseisja maailmas erinevatel kogunemistel, kus see kõneks tuli.

"Ja kui meie Balti ketti vedasime Eestis, siis Mati Hint oli sel ajal Ameerika Ühendriikides ja kõneles kongressi liikmetega. Selles mõttes oli ta ka tõeline vabadusvõitleja," ütles Veidemann.

Mati Hindi artikkel mõjutas tervet NSV Liitu

Veidemann meenutas ka oma esimesi kokkupuuteid Hindiga ajakirjas "Vikerkaar".

"Meie teed ristusid selleks, et edaspidi koos, paralleelselt kulgeda. 1987. aastal sai Mati Hindist ajakirja "Vikerkaar" autor ja mina olin selle peatoimetaja. Ta kirjutas sinna ühe tol ajal tervet Nõukogude Liitu raputanud kirjutise kakskeelsusest. Sest elati venestuse aega ja eesti keel oli ohus. Ja hiljem on Mati Hint hoiatanud meid kõiki inglistumise eest, mis on praegu väga selgelt ilmsiks tulnud," rääkis Veidemann.

"Me oleme tõesti kaotanud väga suure isiksuse. Ta oli üks neid hiiglasi, kelle õlgadelt me nägime kaugemale ja oleks hea, kui me suudaksime hoida tema mälestust, tema loomingut veel koguda, mis on jäänud käsikirjadesse," rääkis ta.

"Ma olen Matile ääretult tänulik, et mul oli au ja võimalus tema kõrval seista kõik need aastakümned," ütles Veidemann.