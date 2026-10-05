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Kallinenud diislikütus võib tõsta jäätmeveo hindu

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Diislikütuse hinnad on laes.
Diislikütuse hinnad on laes. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
uudised

Kallinenud diislikütus mõjutab paljusid valdkondi ning näiteks kaaluvad jäätmeveoettevõtted teenusehindade tõstmist ning põllumehed seisavad silmitsi kasvavate tootmiskuludega.

Lähis-Ida kriisi mõjul on sel sügisel diislihinnad ka Eestis kasvatanud circa kahe euro kanti liitri kohta. Kallinenud diislikütus on näiteks Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni pannud olukorda, kus ettevõttel tuleb alustada veel sel aastal kohalike omavalitsustega läbirääkimisi jäätmeveohinna tõstmiseks.

Üldiselt sõlmitakse jäätmeveolepingud KOV-idega mitmeks aastaks koos pikendamisvõimalusega, aga lepingute tegemise hetkel on praktiliselt võimatu ette näha kütusehindade nii järsku tõusu, ütles ettevõtte Lõuna regiooni juht Mart Laidmets ERR-ile.

"Meie poolt vaadates ei ole muud, kui praegu me peamegi läbi rääkima omavalitsustega, kas ja kui palju nad on nõus hinda tõstma. Alles suvel ju tõusis jäätmekäitluse hind üsna korralikult, aga seda riikliku saastetasu tõttu. Me oleme praegu väga viimase piiri peal, et kui ikkagi kulud hakkavad väga ootamatult kasvama väga olulistel komponentidel, siis peab midagi kiiresti ette võtma ja enam efektiivsemaks väga minna ei saa."

Keskkonnateenuste Lõuna regioonis on kokku umbes 30 autot, mis lisaks Tartu linnale teenindavad ka näiteks Setomaad. Kuus kulub regioonis umbes 60 000 liitrit diislikütust.

"Peale selle, et meil oma kütusekulud, siis on meil ka partnerid, kelle teenuseid me kasutame. Kellel on ka suured transpordikulud, et vedada veoseid, kas Tartust Tallinna või Võrust Tallinna. Ka neil on kütusekulud tõusnud ja kasutatakse võimalust, et kui on võimalik lisatakse kütuse lisakulu."

Valu oma rahakotis tunnevad ka põllumehed. Jõgevamaal teravilja kasvatav Tõnis Soopalu rääkis, et kui muidu maksis 450-liitrise traktori paagi täitmine 270 eurot, siis praegu 550 eurot. Sellest kogusest piisab aga üheks tööpäevaks.

"Tipphetkel kui meil kombain töötab, kuivati töötab, siis võib kuluda üle 1000 liitri päevas ehk kas sul kulus 600 eurot päevas või 1200 eurot päevas. Kulude kokkuhoiu puhul on väga suur küsimus, et kust ma saan seda raha kokku hoida? Kui ma teen sisendite pealt kokkuhoiu, siis ei saa saaki. Kui ma jätan mõned tööd tegemata, mis on vaja, just selle tõttu, et kütus on kallis või jätan näiteks kuivati seisma, siis kas mu vili rikneb või endiselt see tulemus pole nii hea."

Siiski ütleb Soopalu, et suureks paanikaks on veel vara, kuigi pidevalt muutuv olukord takistab kulusid kindlamalt juhtida.

"Kui nafta hind on nii kõrge, siis see ei ole väga kaua jätkusuutlik, seda on elu näidanud. Teeb murelikuks, mis edasi saab. Diislikütus läheb üles ja samamoodi on gaas, millest toodetakse ka lämmastikväetisi, mis on põhilised väetised põllumajanduses, ka nende hind on tõusuteel. Ja praegu ongi küsimus, kui palju toodetakse, kas toodetakse, kuidas on saadavus. Murekohti on."

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