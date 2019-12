Ericsson soostus korruptsiooni eest tasuma üle miljardi

USA prokuröride andmeil on Ericsson tunnistanud aastaid väldanud korruptiivset tegevust viies riigis oma positsiooni kindlustamiseks sealsel telekomiturul.

"Ericssoni korruptiivses tegevuses osalesid kõrge taseme juhid. See kestis 17 aastat vähemalt viies riigis ning kõik see oli väär katse suurendada kasumit," ütles Ühendriikide justiitsministeeriumi osakonnajuhataja Brian Benczkowski.

Süüdistuse andmeil tegeles Ericsson aastail 2000-2016 muu hulgas pistiseandmise ja raamatupidamisandmete võltsimisega Hiinas, Indoneesias, Vienamis, Kuveidis ja Djiboutis.

Ericsson oskas oodata suuri trahve, sest oli juba varem teatanud, et pani kõrvale 12 miljardit krooni ehk 1,2 miljardit dollarit, et katta USA korruptsioonijuurdluse kulu.

Ettevõte on tunnistanud korduvat eksimist ärieetika vastu ja muu hulgas puudulikku sisekontrolli.

Ericsson on möönnud ka, et suunas kümneid miljoneid dollareid Hiina ametiisikute kingitusteks, reisideks ja meelelahutamiseks, et võita lepinguid riigiettevõtetega.

Ka Ericssoni Egiptuse tütarfirma tunnistas USA föderaalkohtus oma süüd.

Osana kokkuleppest USA väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (SEC) nõustus Ericsson tasuma 1,06 miljardit dollarit trahve.

Ericsson tegi ühtlasi avalduse, milles kinnitas, et on kohustunud märkimisväärselt uuendama sisekontrolli ja eetikareegleid.

"Olen šokeeritud neist varasemaist läbikukkumistest. Kokkuleppele jõudmine USA ametiisikutega võimaldab meil selle lehekülje sulgeda," tõdes ettevõtte tegevjuht Börje Ekholm.

"Saame nüüd liikuda edasi ja ehitada üles tugevamat ettevõtet," lisas ta.