Rail Balticu rongihange kukkus läbi

Balti riikide reisirongioperaatorite Elroni, Vivi ja LTG Linki Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuetekohaseid pakkumisi ei laekunud. Pärast dokumentide ja tagasiside läbitöötamist kuulutatakse välja uus hange.

"Kuigi huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus kuus erinevat rongitootjat, siis tähtajaks Rail Baltica regionaalrongide ühishankele nõuetekohaseid pakkumisi ei laekunud," ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

"Hankemenetluse käigus esitasid kaks rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingutingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustame hankedokumente ja kuulutame välja uue hanke. Kuna põhitöö hankega on kõikidel osapooltel tehtud, siis eelduslikult on hankeks kuluv aeg uue hanke puhul lühem," sõnas Ehrenpreis.

Hangitavaid Rail Balticu regionaalronge hakatakse kasutama rajataval 1435- millimeetrisel taristul ja need võimaldavad senisest kiiremat, mugavamat ja keskkonnasõbralikumat reisimist. Kokku plaanitakse hankida Eesti, Läti ja Leedu reisirongioperaatorite poolt kuni 20 Euroopa rööpmelaiusele (1435-millimeetrisele taristule) sobivat regionaalrongi, mille maksimaalne kiirus ulatub 200 kilomeetrini tunnis.

"Eesti plaanib osta viis rongi võimalusega suurendada tellimust seitsmeni," ütles Ehrenpreis. "Hanke raames on Lätil võimalik hankida kuni viis rongi ja Leedul kuni kaheksa rongi."

Hange 1435-millimeetrisele rööpmelaiusele sobivate regionaalrongide ostmiseks kuulutati välja 18. märtsil. Pakkumusi sai esitada 8. septembril kella 12-ni.

Hankemenetlust viivad ühiselt läbi Balti riikide reisirongioperaatorid (Elron, Vivi, LTG Link), et tagada ühilduvus Rail Balticu infrastruktuuriga ja sujuv piiriülene liiklus.