Norstat: Isamaa toetus langes viimase kolme aasta madalaimale tasemele

Ehkki Isamaa jätkab populaarseima parteina, langes nende toetus nädalaga 1,9 protsendipunkti võrra ning 23,4 protsenti üldtoetust on erakonna kehvim tulemus alates 2023. aasta novembrist. Samal ajal on tõusutrendis SDE ja Parempoolsete toetus.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati iganädalasest küsitlusest selgus, et Isamaad toetas 23,4 protsenti ja teisel kohal olevat Keskerakonda 21,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest ehk vahe on kahanenud 1,6 protsendipunktile.

Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud ehk vahe vähenemine on toimunud puhtalt Isamaa toetuse languse arvelt.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonna toetus tõusis 15,9 protsendile, mis on erakonna jaoks viimase kahe aasta kõrgeim tulemus.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13,5 protsendi, EKRE 12,4 protsendi, Parempoolsed 7,4 protsendi ja Eesti 200 1,6 protsendiga.

Roheliste toetus oli 0,7 protsenti ja kõigil teistel erakondadel kokku 3,4 protsenti.

Parempoolsete toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud kahe protsendipunkti võrra ning on Norstati küsitlustes erakonna ajaloo kõrgeimal tasemel.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 15,1 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 73,5 protsenti vastajatest.

Praeguste küsitlustulemustega saaks Isamaa riigikogus 26, Keskerakond 24, SDE 17, Reformierakond 14, EKRE 13 ja Parempoolsed seitse kohta.

Erakondade kohtade jaotus. Autor/allikas: Norstat/ÜI

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 10. augustist kuni 5. septembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.