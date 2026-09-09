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Michal teeb Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks

Eesti
Martin Herem.
Martin Herem. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks.

Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeeriumi haldusalas parandada. Ta lisas, et suure tõenäosusega saabki just Heremist uus kaitseminister.

Varem oli teada, et peaminister Michal tegi Heremile eraviisiliselt ettepaneku hakata uueks kaitseministriks, kuid Herem ise pole ettepanekut avalikult vastu võtnud. Nüüdseks on teada, et Reformierakonna juhatus kinnitab Heremi kandidatuuri teisipäevasel koosolekul.

Michali sõnul nõuab Herem, et kaitse-eelarve püsiks viie protsendi peal. "Tema sõnum on olnud, et see on tase, millega saab tagada Eesti riigi kaitsmise, tulevikuvõimed ja tõrjuda usutavat ohtu, mis Venemaalt tuleb," selgitas Michal. Ta lisas, et Heremi sõnum on olnud, et Venemaa oht on reaalne ja sellega tuleb tegeleda.

Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. "Needsamad probleemid, mis seal on, tuleb lahendada," nentis Michal.

Esmalt tuleb oodata Heremi vastust

Esmalt ootab Reformierakond ära Heremi vastuse ministriks asumise osas ja seejärel hakatakse ettepanekuid tegema ka teistele kandidaatidele. Teiste valikutena tõi Michal esile Marko Mihkelsoni, Alar Lanemani, Kalle Laaneti, Eerik-Niiles Krossi, Kristo Enn Vaga ja Mati Raidma.

Küsimusele, kas kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine on samuti Heremi jaoks oluline punkt, vastas Michal, et endine kaitseväe juhataja läheb ministeeriumisse eeskätt valdkonda korrastama.

"Selles mõttes on Kuuse sõnum olnud aumehelik, et tema oli esimene, kes tõstis käe püsti ja ütles, et tema vastutab. Valitsus saab loodetavasti ta homme ära vabastada ning majas nii-öelda puhastamist või korrastamist otsast alustada," sedastas Michal.

Kolmapäeval selgus, et Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt taandub ministriametist. "Kuna juba remondiks läks, siis on ka loogiline praegu ministreid vahetada," ütles Michal. Uut ministrit hakkab peaminister otsima nii erakonna seest kui ka väljast.

Toimetaja: Merilin Leetna

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