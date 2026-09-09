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USA hävitas viis Iraani naftatankerit, Teheran vastas õhurünnakutega

Välismaa
USA hävitaja USS Rafael Peralta DDG 115 tänavu mais Iraani tankerit kinni pidamas.
USA hävitaja USS Rafael Peralta DDG 115 tänavu mais Iraani tankerit kinni pidamas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / US Navy
Välismaa

USA teatas teisipäeval, et hävitas vastuseks viimastele rünnakutele oma sõjalaevade vastu viis Iraani naftatankerit. Teheran vastas sellele rünnakutega USA sihtmärkide vastu Jordaanias. Mõlema poole viimased rünnakud viivad vaenupooled pool aastat kestnud sõjas, kus viimastel kuudel on lahingutegevus vaibunud, lähemale täiemahulise sõjategevuse uuesti puhkemisele.

USA Keskväejuhatus (CENTCOM) teatas, et sõjavägi ründas tankereid teisipäeval pärast seda, kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi oli viimase kahe päeva jooksul kahel korral rakettidega USA mereväe sõjalaeva püüdnud tabada. "USA sõjalaev suutis Iraani rünnakukatsed edukalt tõrjuda ning jätkas patrullimist piirkonna vetes. Ükski Ameerika sõjaväelane viga ei saanud," öeldi avalduses.

Keskväejuhatuse sõnul hävitas USA vastuseks teisipäeval Omaani lahes Iraani tankerid Kivik, Charminar, Horizon 1 ja Riesco. USA sõjavägi hävitas ka aluse Derya, mis asus Hormuzi väinas Khargi saare lähedal. Avalduses öeldi, et kõigi viie laeva meeskondadele anti enne rünnakuid korraldus laevalt lahkuda.

Iraani riiklik televisioon teatas samuti USA rünnakutest, öeldes, et USA väed ründasid Iraani naftatankereid lõunapoolse Jaski sadama lähedal ja Khargi saare lähistel Pärsia lahes. Telekanali teatel evakueeriti laevade meeskonnad.

Iraani riikliku televisiooni reporter Jaskis ütles, et Iraani tanker sai Yekbeni ranniku lähedal tabamuse. Hiljem teatas riigitelevisioon, et USA sõjavägi ründas Jaski lähistel vetes teist Iraani tankerit. Eraldi teatas riigitelevisioon, et veel üht Iraani tankerit rünnati Khargi saare ankrualal.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe merevägi hoiatas teisipäeval Kuveidi ja Bahreini sadamate lähedal asuvate naftatankerite meeskondi, et nad lahkuksid viivitamata oma laevadelt. Kaardivägi teatas, et laevad võivad saada Iraani sihtmärkideks vastusena USA rünnakutele. Iraan süüdistas Kuveiti ja Bahreini USA vägede võõrustamises ning rünnakutele kaasaaitamises.

USA blokaad Iraani sadamatele on riigi majandust tugevalt survestanud, piirates selle naftaeksporti. Samal ajal on USA sõjavägi aidanud piiratud arvul laevadel läbida Iraani ja Omaani vahel asuvat Hormuzi väina. Teheran nõuab, et laevad kasutaksid väina läbimisel tema määratud marsruuti. Enne sõda peeti Hormuzi väina rahvusvaheliseks veeteeks.

Nii USA kui ka Iraan püüavad saavutada kontrolli Hormuzi väina üle, mille kaudu liikus enne sõja algust umbes viiendik maailma naftast. Energiahindade tõus tekitab Trumpile ja tema Vabariiklikule parteile poliitilisi probleeme enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Rahvusvahelise hinnastandardi Brent toornafta barreli hind tõusis teisipäeval korraks koguni 99,46 dollarini.

Iraan vastas USA baaside ründamisega

Pärast USA rünnakuid tulistas Iraan rakette Jordaanias asuvate USA sihtmärkide suunas, teatas Iraani riiklik meedia. Jordaania sõjaväe teatel tabasid õhutõrjesüsteemid 18 tema territooriumi suunas tulistatud ballistilist raketti ning kaks raketti kukkusid asustatud piirkondadest eemale. Jordaania sõnul ei ole teateid kannatanutest.

Jordaania on USA kindel liitlane ja seal paiknevad Ameerika väed, mistõttu on kuningriigi sõjaväebaasid olnud korduvalt Iraani rünnakute sihtmärgiks. USA Keskväejuhatusel ei andnud juhtunu kohta täiendavat infot.

USA lubab survet hoida

Viimased rünnakud on osa USA presidendi Donald Trumpi kaheosalisest lähenemisest, mis hõlmab nii majanduslikku kui sõjalist survet, millega ta püüab sõjale lõppu teha. Trumpi administratsioon kehtestas teisipäeval ka uued sanktsioonid Iraani lennundussektorile, pannes piirangud enam kui paarikümnele kommerts- ja eralennufirmale ning välismaistele kaubaveoteenuste pakkujale. Tegemist on uue sammuga Teherani isoleerimiseks tema allesjäänud kaubanduspartneritest.

USA väed hävitasid laupäeval kolm Iraani naftatankerit pärast seda, kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi üritas rakettidega rünnata USA lennukikandjat ja hävitajat. USA hoiatas, et "vajaduse korral hävitab Iraani piiratud ja kaitsetu naftalaevastiku". Iraan teatas hiljem, et kavatseb välja kuulutada Hormuzi väina lähedal uue tsoonipiirangu, mis oleks suunatud väina läbida kavatsevatele laevadele.

USA välisminister Marco Rubio rõhutas teisipäeval, et Ühendriigid ei jäta Iraani rünnakutele vastamata.

"Iraan üritab jätkuvalt tabada USA sõjalaevu. Ja iga kord, kui nad seda teevad või seda proovivad, kaotavad nad tankereid. Ja ma arvan, et te näete seda ka täna," ütles Rubio ajakirjanikele Colombia-visiidi ajal, kui temalt küsiti Iraani viimaste rünnakute kohta.

Iisraeli Rahvusliku Julgeoleku Uuringute Instituudi Iraani-ekspert Danny Citrinowicz hoiatas, et sellised vastastikused rünnakud võivad viia ainult uute vastulöökideni ning mõjutada veelgi maailmamajandust.

"Hormuzi väina probleemile ei ole sõjalist lahendust," kirjutas ta sotsiaalmeedias. "Iga katse sellist lahendust peale suruda viib Washingtoni ja Teherani vaid lähemale eskalatsioonile, mida oleks üha raskem kontrolli all hoida."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Associated Press

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