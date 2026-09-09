EL tahab riigihangetes Hiinat kõrvale tõrjuda

Reform on osa püüdlustest eelistada Euroopa ettevõtteid ning tugevdada bloki võtmetööstusi konkurentide vastu Hiinas ja USA-s.

Mängus on hiiglaslikud summad. Riigihangete maht EL-is on 2,6 triljonit eurot aastas, mis moodustab 15 protsenti bloki majandustoodangust.

Sellest kogusummast kuulutatakse igal aastal kogu 27-liikmelises EL-is välja riigihankeid ligikaudu 600 miljardi euro väärtuses.

"Riigihanked on nii strateegiline vahend kui ka võimas poliitiline hoob ajal, mil Hiina, India, Ühendriigid ja teised suurriigid kasutavad seda oma tööstus- ja majandusstrateegiate edendamiseks," ütles EL-i tööstusvolinik Stéphane Séjourné ajakirjanikele.

Euroopa Komisjon avalikustas ettepaneku kehtivate riigihankereeglite reformimiseks, mis väidetavalt vähendab reeglistiku mahtu 900 leheküljelt 200-le ning loob ühtse Euroopa riigihangete platvormi.

Brüssel usub, et see ühtne kontaktpunkt teeb väiksematele ettevõtetele riigihangetel osalemise lihtsamaks, kuna paberimajandust on vähem.

Reform võimaldab kohalikel omavalitsustel pakkujate hindamisel keskenduda lisaks pakutavale hinnale ka muudele kriteeriumidele, nagu tarnekindlus, jätkusuutlikkus ja Euroopa eelistuse kaalutlused.

Ettevõtted võidavad sageli lepinguid, kuna pakuvad konkurentsivõimelisemat hinda, kuid EL soovib eelistada pakkumise laiemat kasu Euroopa majandusele.

Séjourné sõnul ei kasuta paljud kohalikud omavalitsused praegu olemasolevaid sätteid, mis lubavad neil eelistada Euroopa ettevõtteid välismaistele firmadele.

"Seega on edaspidi kohalike omavalitsuste, riikide valitsuste, munitsipaliteetide ja piirkondade otsustada, kuidas neid kriteeriume seada, rakendada ning valida Euroopa või kohalikke tooteid," lisas Séjourné.

Näitena tõi Séjourné välja, et Brüsselit ei saa enam süüdistada, kui kohalikud omavalitsused Hiina busside kasuks otsustavad. "Anname neile nüüd vahendid Euroopa busside eelistamiseks," ütles ta.