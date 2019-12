Vabaühenduste Liidu tänuüritusel tunnustatakse iga-aastaselt inimesi, algatusi ja ühendusi, kes on aidanud elul Eestis paremuse poole liikuda. Aasta vabaühenduse tiitli andis loomakaitseorganisatsioonile Nähtamatud Loomad üle ürituse patroon, president Kersti Kaljulaid.

"Meie edu võti on meie vabatahtlikud ja toetajad, kes igapäevaselt loomade eest seisavad. Tänu tõhusale heategevusele ja edu mõttelaadile oleme saanud lühikese ajaga palju ära teha ning tänane suur tunnustus lisab meile tuult tiibadesse, et tulevikuplaane veel suurema innuga ette võtta," sõnas Nähtamatute Loomade asutaja ja president Kristina Mering, kes sai eelmisel aastal president Kaljulaidilt aasta vabatahtlike kaasaja ja juhendaja tunnustuse.

Nähtamatud Loomad on tegutsenud Eestis kaks ja pool aastat eesmärgiga vähendada loomade kannatusi tööstusfarmides. Organisatsiooni kampaaniate hulka kuulub munakanade heaolu suurendamine, elusloomade veo piiramine Euroopa Liidu välistesse riikidesse, karusloomafarmide keelustamine ja taimse toidu osakaalu suurendamine toidulaual. Tänaseks on Nähtamatute Loomade tiimis üle 100 vabatahtliku üle Eesti.

"Nähtamatud Loomad on lühikese ajaga üles ehitanud järjepideva, rohkelt vabatahtlikke kaasava ning oma töös eduka ja nähtava organisatsiooni. Ühtaegu osatakse näidata sõbralikku naeratust, kutsumaks üles keskkonnateadlikumale toitumisele taimse teisipäeva näol, kui ka küüsi, tegutsedes jõuliselt karusloomakasvatuse ning puurikanade munade müügi lõpetamise nimel," kommenteeris vabaühenduste liidu juhataja Kai Klandorf.

Aasta vabatahtlikuks valiti tänavusel tseremoonial Lüübnitsa külaseltsi eestvedaja Urmas Sarja. Aasta innustajaks said loometalgud "Vunki mano", aasta missiooniinimeseks ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Dmitri Rõbakov, aasta avaliku võimu esindajaks sotsiaalministeerium, aasta hääleks ülemaailmses noorte kliimaliikumises osalev Fridays for Future Eesti, aasta teerajajaks Tartu noorsootöötajad ja kogukond ning aasta ettevõtteks Telia Eesti.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital tunnustab aasta vabaühendust Nähtamatud Loomad ka 5000-eurose stipendiumiga.