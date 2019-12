Tartu asutas kultuuripealinna tarbeks uue organisatsiooni

Sihtasutusel Tartu 2024 on viieliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Tartu linnavalitsuse ja -volikogu, kõrgkoolide, kultuuripealinna tegevustesse kaasatud Lõuna-Eesti omavalitsuste ning kultuuriministeeriumi esindajad. Lisaks on sihtasutusel üheliikmeline juhatus, kuhu praegu kuulub veel senine Tartu 2024 kandidatuurimeeskonna juht Erni Kask. Kask ei pruugi sellele ametikohale aga jääda, sest Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul korraldab linnavalitsus peagi konkursi juhatuse liikme leidmiseks, kes määratakse ametisse viieks aastaks.

"See ongi nüüd esimene töö ja pärast seda loomulikult, kui juhataja on ametis, siis saab ka mehitada järgmised vastutusrikkad ametikohad. Kindlasti on vaja edasi tegeleda ja kordades aktiivsemalt turundustööga, välissuhete arendamisega. Siin on väga palju teemasid, mis puudutavad, kuidas inimesed jõuavad siia, kuidas üldse Euroopa inimestega, ka laiemalt üle maailma inimeste teadvusse jõuab, et Tartu on Euroopa kultuuripealinn," rääkis Klaas.

Üleminekuperioodiks, nagu Klaas seda nimetab, on ametisse palgatud näiteks ka Toomas Peterson, kes on endine Vanemuise teatri juht ja kelle ülesandeks saab Klaasi sõnul sihtasutuse finantsplaani koostamine. Kultuuripealinna esialgne eelarve on 24,5 miljonit eurot, millest näiteks kuni 10 miljonit eurot tuleb Eesti riiglt, teist sama palju Tartu linn eelarvest ja lisaks on Klaasi sõnul eelarvesse planeeritud ka erinevad toetused nii erasektorilt, Euroopa Liidult kui ka Lõuna-Eesti kohalikelt omavalitsustelt.

"Need summad nii riigieelarvest kui linna eelarvest tulevad periodiseerituna aastate peale. Nii et igal aastal, 2024 kaasa arvatud, on kindel jaotus, kuidas nad tulevad ja ikkagi selleks, et nii ettevalmistavaid tegevusi oleks võimalik kvaliteetselt teha, kui ka kulminatsioon aastal 2024 korralikult siis ellu viia."

Nii näiteks on Tartu linna 2020. aasta eelarve eelnõu järgi sihtasutuse ettevalmistavateks töödeks järgmisel aastal planeeritud 800 000 eurot, millest 500 000 eurot tuleb kultuuriministeeriumilt ja 300 000 eurot Tartu linnalt.

Kuidas aga eelarve täpsemalt aastate peale ära jaotub ning kuidas raha erinevatest pottidest jagama hakatakse, seda Toomas Petersoni sõnul tema praegu kommenteerida ei oska, sest Petersoni tööleping algab sel nädalal. Ka kultuuriministeeriumi praegune sõnum on, et kohtumised kultuuripealinna rahastamise teemal toimuvad sel nädalal. Alles peale kohtumisi saab täpsemalt öelda, kuidas näiteks riigipoolne kuni 10 miljoni euro suurune panus sihtasutuse arvele jõuab.