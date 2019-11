Tartu järgmise aasta eelarve peamised prioriteedid on hariduse kättesaadavuse tagamine ning linna elukeskkonna ja sotsiaalteenuste parandamine. Välja ei jää ka Tartu tuntuse tõstmine turismisihtkohana ja kultuuripealinna projekti arendamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi algselt oli plaan haridusinvesteeringutele aastane paus teha, siis lõpuks nii ei läinud.

Abilinnapea Monica Rand (KE) selgitas, et lasteaedade ja koolide väiksemate ja suuremate remontide jaoks on soove palju, aga kuna eurorahasid veel ei ole, siis tuli kaaluda, mida linn saab teha ja mida mitte. Suurim investeering on Annelinna gümnaasiumi rekonstrueerimine 11 miljoni euro eest.

"Järgmisel aastal on üsna suur ja mahukas projekt lodjakoja ehitus, linnamajanduse valdkonnast jätkame Vanemuise tänavaga, siis Ülikooli tänavaga, lisaks Riia tänava kaks tunnelit," lisas Rand.

Opositsiooni fraktsioonidel suuri etteheiteid eelarvele ei ole ning kõiki kulutusi nähakse vajalikuna. Sotsiaaldemokraadid kaaluksid aga lasteaia kohatasu vähendamist, mis on Eesti kõrgeim, ja tasulise parkimisala laiendamist. EKRE arvates võiks arutada reklaamimaksu ja tänavate sulgemise tasu suurendamist.

"Suures plaanis on ju prioriteedid õiges kohas. Need on ju tegelikult pikaajaliselt läbi räägitud. Päris suur osa on siin tegelikult olnud ka sotsiaaldemokraatidel varasemas koosoldud koalitsioonis. Aga samamoodi näiteks, mis mulle väga meeldib, et eraldi on välja toodud kultuuripealinn 2024 tegevused," kommenteeris Tartu volikogu liige, sotsiaaldemokraat Gea Kangilaski.

Investeeringutega kasvab ka linna võlakoormus 54,7 protsendini tuludest. Riigi soovitus on, et omavalitsusel ei küündiks laenukoormus üle 60 protsendi.

EKRE-sse kuuluva Tartu volikogu liikme Indrek Särje sõnul ei tekita Tartu praegune võlakoormus probleeme, kuni jätkub soodne majandusolukord.

"Kui meil jätkub majanduslikult suhteliselt soodne olukord, siis me saame selle eelarvega kenasti hakkama, aga kui peaks tekkima mingisuguseid tõrkeid või tagasilööke, siis võib mõnes valdkonnas muutuda olukord kriitiliseks ja selle tõttu peaks olema konservatiivne," rääkis ta.

Abilinnapea Monica Rand on Särjega päri, et linn lõhki ennast laenata ei tohiks, kuid lisab, et praeguste investeeringute puhul on laen vajalik.