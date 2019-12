Maanteeamet katsetab uudseid "asulaväravaid"

"Tegemist on asula alguste tähistega, mis rajatakse asulat läbivale maanteele. Sellega parandatakse liikluskorralduslike asulaväravate, kummisaarte ja täiendavate liiklusmärkide ning teekattemärgistusega asula sissesõidu märgistust," selgitas maanteeameti projekteerimise arendustalituse liikluskorralduse ekspert Erki Vahemäe ERR-ile.

Ekspertide hinnangul on sageli probleemiks olukord, kus asulasse sisenedes annab sellest märku vaid asula algust tähistav või kiirust piirav märk. Kui liikluskeskkond märgatavalt ei muutu, on ka liikleja vähem valmis enda liikluskäitumist, eelkõige kiirust, nõuetele vastavaks kohandama. Tulemuseks on tihti olukord, kus mõnda aega peale asulasse sisenemist ei taga sõidukite liiklemiskiirused piisaval tasemel ohutust.

"Õigesti kujundatud liikluskeskkond suunab liiklejaid ohutul viisil käituma," lausus Vahemäe.

"Liikluskeskkond võimaldab efektiivselt mõjutada sõidukiirusi, mis on oluline tegur liiklusohutuse tagamisel," lisas ta.

Projekti eesmärk on asulaid läbivate riigiteede liikluskeskkonna ohutumaks muutmine ning sobilike liikluse rahustamismeetmete katsetamine asula algustes.

Pilootprojekt viiakse ellu etapiviisiliselt. Esmalt rajatakse üks ning 2020. aasta suveks teine asula pool. Selline lahendus võimaldab täiendavate kiiruste mõõtmise näol saada parema ülevaate liiklejatele käitumist mõjutavatest teguritest.

Käesoleva aasta suvel viidi läbi kiiruste mõõtmised, mille abil on võimalik hinnata kasutatavate meetmete mõju.

Tööde teostaja on RoadWolf OÜ.