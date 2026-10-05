Bolt tõstis tõuksiäri ühesendise osakapitaliga ettevõttesse

Bolt viis oma kergliikurite äritegevuse eraldi tütarettevõtte Diamond Mobility Operations alla, mille osakapital on 0,01 eurot.

Bolti tõuke- ja jalgrattad näevad välja samasugused nagu varem, kuid juriidiliselt kuulub kergliikurite äritegevus Bolt grupis nüüd eraldi tütarettevõtte Diamond Mobility Operations OÜ alla.

Ettevõte registreeriti selle aasta 4. septembril ja selle osakapital on 0,01 eurot.

Bolti avalike suhete Baltikumi juht Mihkel Tamm ütles ERR-ile, et mikromobiilsus on kiiresti arenev valdkond ning eraldiseisev üksus võimaldab sellega seotud juhtimis- ja äriotsuseid teha kiiremini ja iseseisvamalt.

"Tegemist on ettevõttesisese ümberkorraldusega, mis ei muuda kergliikurite ärisuuna tegevusi ja juhtimist," lausus Tamm ja lisas, et klientide jaoks ei muutu kasutuskogemuse juures midagi.

Diamond Mobility Operations kuulub Bolt Holdings OÜ-le ja selle tegelik kasusaaja on Markus Villig.