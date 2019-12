Ajaleht Washington Post kirjutab viidates rohketele intervjuudele valitsussektori järelevalveametnikega, et kolm järjestikust USA administratsiooni on 18 aasta jooksul teavitanud avalikkust Afganistanis tehtavatest väidetavatest edusammudest ajal, mil ka administratsioonide endi analüüsid on näidanud, et sõjaline operatsioon selles riigis pole ja ilmselt ei jõuagi soovitud tulemusteni.

Washington Posti ülevaade põhineb intervjuudel, mida on kokku umbes 2000 lehekülge ja mille raames on järelevalveametnikele ütlusi andnud erinevad Afganistani operatsiooniga seotud juhtivametnikud. Sisuliselt analüüsisid järelevalveametnikud seda, mis on läinud Afganistani operatsiooni puhul valesti. Ajaleht sai nende dokumentidega tutvuda alles pärast kolm aastat kestnud kohtuvaidlust ning ütlusi andnud isikud rääkisid teadmises, et neid intervjuusid ei avalikustata, vahendasid Axios ja Times.

Kindralid, diplomaadid ja kõrged ametnikud on teemat kommenteerides tunnistanud, et Afganistani sõjalisel operatsioonil on puudunud funktsionaalne strateegia, kuid seda on saatnud pidev PR-strateegia, mille abil on vigu ja tagasilööke maha vaikitud.

"Meil oli puudu Afganistani olude põhimõttelisest tundmisest - me ei teadnud, mida me teeme. Mida me tahame seal teha? Meil polnud vähematki arusaama, mida me seal ette võtame. Kui Ameerika rahvas teaks selle ebakõla ulatust. Kes ütleks, et see kõik oli tulutu?" ütles näiteks erukindral Douglas Lute, kes tegeles Afganistani küsimustega nii president George W. Bushi kui ka president Barack Obama ametiajal.

Omal ajal ütles president Bush, et USA väed on Afganistanis kuni Al-Qaeda on vastusele võetud ja esialgu pidi operatsioon kestma ühest kuust kuni ühe või kahe aastani.

18 aasta jooksul on Afganistani saadetud 775 000 USA sõdurit, paljud neist rohkem kui ühe korra. Langenud on 2300 sõdurit. Haavata on saanud 20 589 sõdurit.

Pentagon ja USAID kulutasid Afganistani peale 934-978 miljardit dollarit, lisaks on kulutusi teinud ka Luure Keskagentuur (CIA) ja teised ametkonnad.

Otseselt arenguabiks on USA Afganistanis kulutanud 133 miljardit dollarit. Miljardid Afganistani majanduse elustamiseks on praktikas aga jõudnud kohaliku kleptokraatia taskusse ja see asjaolu õõnestab sealse valitsuse usaldusväärsust ka tulevikus.

Hoolimata kohalike relvajõudude väljaõppele kulutatud rahast ja ajast on Afganistani julgeolekujõud endiselt ebakompetentsed, vähese motivatsiooniga ning sõdurite seas on rohkelt desertööre.

Oopiumi tootmine Afganistanis on tõusuteel hoolimata asjaolust, et sellega võitlemiseks on nüüdseks kulutatud kaheksa miljardit dollarit. Praegu toodetakse Afganistanis umbes 82 protsenti kogu maailma oopiumist.

Pew uuringu kohaselt arvab vaid 35 protsenti, et sõda Afganistanis on suuremas osas edukas olnud. Seevastu 49 protsenti leiab, et suuremal määral on see läbi kukkunud.

Praegusel hetkel on Afganistanis 13 000 USA sõdurit.

Dokumentidest tuleb välja ka see, et kuigi kõik märgid viitasid operatsiooni ulatuslikule läbikukkumisele, üritati administratsioonide erinevaid initsiatiive näidata endiselt edukatena. Ehk veelgi kokkuvõtlikumalt: nii palju asju, mida USA Afganistanis üritas, on läbi kukkunud ning nii palju vaeva on nähtud selle nimel, et USA inimesed sellest ei teaks.