Meedialiidu peatoimetajad valisid Kaljulaidi 2019. aasta pressisõbraks 10. detsembril toimunud liidu aastakoosolekul. Riigipead pressisõbraks valides rõhutasid peatoimetajad, et president on sel aastal jõuliselt vaba sõna eest seisnud ja pressivabadust kaitsnud.

President Kaljulaid tänas meediaesindajaid sellise valiku eest. "Tegelikult olen ma detsembris saanud isegi kaks tunnustust – Mesinike Liidult aasta mesilaste sõbra tiitel ja siis päev hiljem see. Aga ega mesilaste lugu ei räägi tegelikult ju neist putukatest, kes meil siin maja ees elavad. Nii nagu pressisõbra tiitel ei räägi minu ja ajakirjanike suurest sõprusest," ütles Kaljulaid.

Presidendi sõnul räägib pressisõbra tiitel tegelikult sõnavabadusest, meid ümbritsevast arvamusruumist, ühiskondlikust diskussioonist. "Nii ökosüsteemid kui sõnavabadus tunduvad sellised tugevad ja kindlad asjad. Eriti Eestis. Nad on olemas, toimivad, väga pole vaja kahelda. Suured ja võimsad süsteemid, mida ühel inimesel keeruline nässu keerata. Aga tegelikult on mõlemad märksa haavatavamad – suure ja võimsa süsteemi balansist välja viimiseks piisab tegelikult päris väikesest liigutusest," nentis riigipea.

Samas tunnistas Kaljulaid, et ta ei ole sugugi nii pessimistlik, eriti sõnavabaduse osas Eestis.

"Ka see pilt, millega on selle pressisõbra tiitli uudiseid palju illustreeritud, kus peal üks konkreetne pusa, ei räägi ju sellest, et sõna Eestis ei ole vaba. Vastupidi – see oli kinnitus, et sõna on jätkuvalt vaba, sõnavabadus on Eestis olemas ning meedia on vaba. Alati ju tahaks, et oleks veel parem, aga vaba ajakirjanduse suurim väärtus on jätkuvalt see, et see on vaba. Ja sellele vabadusele võlgneme Eesti riigi ja ühiskonnana palju. Hoiame seda siis üheskoos."