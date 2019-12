Kaljulaid ETV intervjuus: NATO ei ole ajusurmas

Kuigi NATO-s on strateegilise juhtimise ja koostöö probleeme, ei ole NATO kindlasti ajusurmas, vaid toimib ja toimetab, kinnitas president Kersti Kaljulaid intervjuus Marko Reikopile, mis on ETV eetris esmaspäeva õhtul.

"Kindlasti ei ole NATO ajusurmas (nagu väitis Prantsuse president Emmanuel Macron - toim). Kui me mõtleme, kui palju on toimunud kasvõi meie territooriumil või mujal Ida-Euroopas sel aastal õppusi; ja ka järgmisel aastal on tulemas. NATO toimib ja toimetab. Kindlasti on strateegilise juhtimise ja koostöö probleeme. Aga seda on kõikidel organisatsioonidel," rääkis Kaljulaid.

Hinnates tagantjärele oma kohtumist Venemaa president Vladimir Putiniga, nentis Kaljulaid, et see täitis oma eesmärgi.

"Me peame kahepoolselt panustama sellesse, et meie partnerite ja liitlaste mõtted jõuaksid meie naaberriigi juhtideni. Sellised vestlused annavad meile võimaluse mängida kaasa Euroopa ja ka NATO suhtumise kujundamises Venemaasse."

