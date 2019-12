Facebook uurib 267 miljoni kasutaja isikuandmete internetti lekkimist

USA sotsiaalmeediahiid Facebook teatas neljapäeval, et uurib teateid üle 267 miljoni kasutaja nimede ja telefoninumbrite ühest andmebaasist internetti lekkimise kohta.

Kõnealune andmebaas tehti eelmisel nädalal ilmselt ühele kuritegelikule rühmitusele kuuluvas häkkerite veebifoorumis allalaadimiseks kättesaadavaks, selgus veebilehe Comparitech postitusest.

"Me uurime seda teemat, kuid ma usun, et informatsioon on tõenäoliselt hangitud enne meie viimasel paaril aastal tehtud muudatusi inimeste info paremaks kaitsmiseks," ütles Facebooki pressiesindaja AFP-le.

Comparitech teatas, et turvalisuse uurija Bob Diachenko märkas andmebaasi, mis oli avalikult kättesaadav ja sisaldas Facebooki kasutajate nimesid, kasutajanimesid ja telefoninumbreid.

Avastusest anti teada ja neljapäeval andmebaas enam ligipääsetav ei olnud, teatas Comparitech.

Andmelekke paljastus langeb ajale, kui Facebook püüab taastada enda vastu usaldust pärast viimastel aastatel tekkinud mainekahju ja leevendada muresid kasutajate informatsiooni kaitsmise pärast.

USA järelevalveorganid ütlesid detsembri algul, et Briti konsultatsioonifirma Cambridge Analytica, mis on Facebooki andmekorjeskandaali keskmes, tüssas sotsiaalvõrgustiku kasutajaid selle koha pealt, kuidas ta nende isiklikke andmeid kogus ja käsitles.

Föderaalne Kaubanduskomisjon (FTC) teatas, et jõudis oma 2018. aasta märtsis alustatud uurimise käigus järeldusele, et praeguseks tegevuse lõpetanud firma tegeles petturlike praktikatega isiklike andmete kogumiseks kümnetelt miljonitelt Facebooki kasutajatelt selleks, et luua tarkvara valijate valikute prognoosimiseks ja mõjutamiseks.

FTC teatel esitas Briti firma eksitavaid ja valeväiteid, kui pakkus Facebooki kasutajatele isikuomadustele keskendunud viktoriini, kuulutades, et ei kavatse laadida alla nimesid või isiklikult tuvastatavat informatsiooni.

Facebooki enda uurimine leidis hiljem, et Cambridge Analytica kätte langes umbes 87 miljoni sotsiaalvõrgustiku kasutaja andmed.

Facebook maksis sel aastal kokkuleppel järelevalveasutusega ära viie miljardi dollari suuruse trahvi kasutajate isikuandmete vääriti käsitlemise eest.