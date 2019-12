Eestis käib ravimite kasutamise hindamise katseuuring

Ravimite kasutamise hindamine on patsiendi ravimite regulaarne kontrollimine ning on mõeldud inimestele, kes kasutavad viit või enam ravimit korraga, keda on eluea pikenemine tõttu aina rohkem. Proviisor vaatab üle raviarstilt saadud info põhjal patsiendi ravimid ning kontrollib, kas patsient järgib oma raviskeemi õigesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Katseuuringu juhi Daisy Volmeri sõnul on teenus võimaldanud proviisoritel senisest enam kasutada oma erialaseid teadmisi.

"Meil on palju eakaid patsiente, kes kasutavad palju erinevaid ravimeid ja apteeker saab neid toetada senisest tõhusamalt, et ravimite kasutamine oleks ohutu, eesmärgipärane, ravijärgimus oleks kõrge, et saavutada siis see ravitulemus, mida ootab nii patsient kui ka raviarst," selgitas Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer.

Praegu osaleb katseuuringus viis üldapteeki. Seni on selgunud, et inimesed tihti eksivad ravimite tarbimisel.

"On tulnud välja probleeme ravimi kasutamisega, kuid toon nüüd näited: patsiendid on jätnud raviskeemist tohtri poolt kirjutatud ravimi, seal on väga palju erinevaid põhjuseid, miks nad seda teinud on, et kas patsient ei tunneta ravimi toimet või vähendatakse omavoliliselt annuseid, seeläbi et poolitatakse näiteks tablette, mida tegelikult poolitada ei tohi," nentis uuringus osalenud proviisor Kadri Petrashkov.

Kuigi praegu viisid proviisorid teenust läbi oma vabast ajast ja tasuta, siis Petratshkov hindas, et tulevikus võiks see olla tasuline, kuna teenus on aeganõudev. Ravimite kasutamise hindamise katseuuring lõppeb järgmise aasta jaanuaris, pärast mida loodetakse teenust pakkuda enamates apteekides.