Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis toimus rahvarohke jumalateenistus

Sutlepa kabel toodi vabaõhumuuseumisse 1970. aastal. Pärit on kabel eestirootslaste asualalt, kabel oli Noarootsi kihelkonnakiriku abikirik ning on üks vanimaid puitehitisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabaõhumuuseumis pühitseti kabel uuesti aastal 1989 ning see on tegev EELK Tallinna Jaani koguduse abikirikuna. Jumalateenistused on seal pühade ajal ning kõige rohkem rahvast tuleb Sutlepa kabelisse just jõulu teisel pühal.

"Siia tulevad ka teistel jumalateenistustel inimesed, aga eriti jõulude ajal tulla siia, kui on terve kirik küünaldega kaunistatud ja mis on väga Tallinna lähedal. Siin on palju väliseid asju, mis teevad paiga eriliseks, kuhu tahaks ikka ja jälle tulla," rääkis vaimulik ja teoloogiadoktor Toomas Paul.

Toomas Paul on Sutlepa kabelis teeninud üle 30 aasta. Paljud tulevad Sutlepa kabelisse just selleks, et teda kuulata. Seekord rääkis vaimulik, piibli tõlkija ja teoloogiadoktor kirikulistele loomadest. Jõulupiltidel on loomad ja taludes viidi jõulu ajal loomadele leiba.

"Kui me Püha Paulust kuuleme, siis me võime kuulda seda, kuidas ta räägib looduse lunastamisest. Seda, kuidas kogu loodus oma kaduvusest tahaks lahti saada nõnda, et Kristuse sünnil ja ülestõusmisel on mitte ainult inimestega tegemist. vaid kõigi nende teistega," selgitas Toomas Paul. "Loom on loodu. Lojus on kah loodu. Kui mõelda selle sõna etümoloogiale siis on ju väga ilus. Ühed jumalaloomad me kõik."

Uueks aastaks annab Toomas Paul soovituse mitte teha suuri plaane, vaid tegeleda nende asjadega, millest jõud tegelikult üle käib. Ja siis muutuvad ka suhted rahulikumaks.