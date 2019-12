USA ettevõtja Elon Musk avaldas laupäeval lootust, et Las Vegasesse rajatava uuendusliku tunneli ehitus jõuab lõpule ja see avatakse järgmisel aastal.

Muski visioon näeb ette linnaalustes tunnelites autode kiirrongideks muutmist, mis aitaks lahendada suurlinnade ummikuprobleemi.

Tunnelit ehitab üks Muski tulevikuprojektidele keskenduv ettevõte The Boring Company. Tema tuntumad firmad on Tesla ja SpaceX.

48-aastane miljardär kirjutas reede hilisõhtul Twitteris, et Boring Co viib esimese kommertstunneli ehitamise lõpule ja lisas, et loodetavasti saavutab see tegevusvalmiduse aastal 2020.

Tunnel pikkusega 1,3 kilomeetrit ühendab Las Vegase konverentsikeskust linna peatänavaga (Strip), kus asuvad paljud selle suurematest hotellidest ja kasiinodest.

Las Vegase ametnikud valisid märtsis Boring Company välja kujundama, ehitama ja opereerima kaht tunnelit, kus on võimalik transportida reisijad väikestes autonoomsetes sõidukites, mis mahutavad 8–16 reisijat.

Tunneli ehitamise kuludeks prognoositi esialgu 35 miljonit dollarit, kuid see on praeguseks kerkinud 52,5 miljonini, selgub väljaande Las Vegas Review-Journal andmetest.

Lõuna-Aafrika Vabariigis sündinud Musk on pikka aega propageerinud futuristlikku maa-alust rongisüsteemi Hyperloop, mis lubaks Tesla ehitatud šassiidele toetuvatel reisijakapslitel madalrõhutorudes suurtel kiirustel liikuda.

Musk soovib näha tulevikus tuhandeid autonoomseid elektriautosid transportimas maa all miljoneid inimesi kiirusel kuni 255 kilomeetrit tunnis - tunduvalt kiiremini kui Las Vegase tunneli jaoks mõeldud 56 kilomeetrit tunnis.