Kalda hinnangul on iraanlased riiki tabanud leinas ühtsed ning tegemist on rahvust ühendava sündmusega. "Isegi neid, kes on valitsuse vastu," sõnas ta.

"Pärsias on alati olnud selline soov märterluse järgi. See ei ole seotud ainult šiiitluse ja isegi ainult islamiga, vaid see on juba islami-eelsest ajast. Märtreid nad kõvasti austavad," selgitas Kalda.

Kalda nõustus, et Soleimani surm on mässulistega hädas olnud Iraani juhtkonnale teatud mõttes "teene". "Jah, teatav teene. Ja Ameerika poolt kindlasti teatav viga," märkis ta.

Iraanlaste jaoks oli Kalda sõnul Soleimani ideaalse sõduri kuvand. "Liitus armeega täpselt Islamirevolutsiooni ajal, sõdis Iraani-Iraagi sõjas edukalt. Vahepealsel ajal tegutses oma koduprovintsis oopiumikaubitsejate ning terroristide vastu. Ja nüüd tegustes Iraani huvides Süürias, Liibanonis, Jeemenis ja Palestiinas," rääkis Kalda.

Soleimani surm oli tema hinnangul kergenduseks radikaalsete sunniitide ja saudide jaoks.

Kalda viitas veel, et ajaloos ei ole Iraan tavapäraselt jaganud asjatuid ähvardusi, aga ei ole ka alustanud ühtegi sõda. "Kui nad nüüd tõsiselt arvavad, et see on Ameerika Ühendriikide sõjakuulutus nende vastu, siis sõda ameeriklased saavad," lausus Kalda.