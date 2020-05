Iisraeli väitel toob Iraan oma vägesid Süüriast ära

Iisraeli kõrgem kaitseametnik ütles, et viimase kahe kuu jooksul on Süüriast välja viidud umbes kaks kolmandikku Iraani revolutsioonilise kaardiväe erioperatsioonide üksuse Quds liikmetest. See langeb kokku Qudsi juhi kindral Qasem Soleimani tapmisega Bagdadis Ameerika Ühendriikide poolt tänavu aasta algul ja Iisraeli õhurünnakute tihendamisega Iraani jõududele Süürias, kirjutas Briti ajaleht The Times.

"Iraani jaoks on Süüria kauge seiklus, tuhat kilomeetrit kodust eemal," ütles Iisraeli kaitseminister Naftali Bennett sel nädalal. "Süürias tegutsevad Iraani sõdurid riskivad oma eluga ja maksavad oma eluga rohkem kui kunagi varem. Me ei luba Süüriasse Iraani tulevase baasi ehitamist. "

Iraani võimet jätkata välisriikides oma sõjalist kampaaniat on tõsiselt piiranud naftahinna langus, mis on riigi peamine ekspordiartikkel, samuti tõsine koroonaviiruse puhang, kuna riigis on kinnitatud enam kui 100 000 nakkusjuhtumit.

Iraan oli lootnud Süürialt võita olulisi järeleandmisi sealsete maavarade kaevandamise õiguste ja meresadamate kasutamise näol. Nende lootuste täitumise on aga nurjanud nii Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiim kui ka Venemaa, kes on üle võtnud Iraani positsiooni president Assadi peamise patroonina.

"Iraan on hakanud teadvustama tõsiasja, et ta ei saa endale lubada Süürias asuva baasi kulusid nii rahas kui ka veres," ütles Iisraeli kõrge ametnik.

Iraani Qudsi üksused on aidanud Assadi režiimi toetada alates 2011. aastal alanud Süüria sõja kõige varasemast etapist alates. Lahingute kõrgpunktis oli riigis umbes 5000 Iraani sõjaväelast ja lisaks kümmekond tuhat šiitide relvastatud rühmituse liiget, keda samuti juhtisid Iraani ohvitserid.

Praegu on Süürias alles vaid paarsada Iraani ohvitseri ja Iisraeli luureteadete kohaselt on suurem osa Qudsi baasidest hüljatud või viidud Iraagi poole itta.

Samuti on dramaatiliselt vähendatud regulaarseid relvasaadetisi, mida Iraan tarnis nii Assadi režiimi relvajõududele kui ka enda peamisele esindajale piirkonnas, Liibanonis tegutsevale Hezbollah' rühmitusele.

Iisraeli luure ennustas jaanuaris pärast Soleimani mõrva Iraani poliitika muutust Süürias. Ehkki Soleimani veenis Iraani kõrgeimat liidrit ajatolla Ali Khameneit jätkama Iraani liitlaste toetamist piirkonnas, on tema konkurendid Teheranis, keda juhtis president Hassan Rouhani, püüdnud suunata Iraani nappe ressursse riigi oma majanduse aitamiseks.