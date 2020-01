Aivar Hundimägi: ära lase head hinnatõusu aega raisku

Arvestades palkade tõusu ja madalat tööpuudust on ettevõtjatel endiselt praegu väga soodne aeg teenuste ning kaupade hinnataset kergitada, leiab Aivar Hundimägi Vikerraadio päevakommentaaris.

Euroopas varem rekordilise hinnatõusuga silma hakanud Eesti hakkab tasapisi oma võidupositsiooni loovutama. Statistikaameti 8. jaanuaril avalikustatud andmete kohaselt tõusis eelmise aasta tarbijahinnaindeks 2018. aasta keskmisega võrreldes 2,3 protsenti. 2017. ja 2018. aastal ulatus hinnatõus üle 3 protsendi.

Suurima osa möödunud aasta hinnatõusust andsid kallinenud köögivili (17%) ning jahu ja jahutooted (4,9%). Kallimad olid ka bensiin (0,5%) ja diislikütus (1,5%), odavamad aga näiteks alkohoolsed joogid (3%).

Toidukaupadest kallines möödunud aastal 2018. aasta keskmisega võrreldes enim kartul (27,9%), värske köögivili (24,1%) ja riis (10,6%).

Eesti Pank toob läinud aasta viimases rahapoliitika ja majanduse raportis välja huvitava suundumuse. Keskpanga väitel on inflatsioon muutunud Eestis viimase kolme aasta jooksul heitlikumaks. Teenuste hindade muutlikkus on olnud euroala üks suurimaid, kõikudes 1,5 protsendi ja 5,2 protsendi vahel.

Sealjuures märgib Eesti Pank, et ühes kuus muutub ligikaudu 85 protsenti tarbijakorvi hindadest. See tähendab, et samal tasemel püsivad hinnad keskmiselt vaid 1,2 kuu vältel. Sealjuures muutuvad poes kõige kiiremini toiduainete, eelkõige puu- ja köögiviljade hinnad, seda vähemalt kord kuus.

Teenuste hinnad muutuvad kolme kuu jooksul. Kõige harvemini muutuvad mõned reguleeritud hinnad.

Toidukaupade ja ka teenuste hindade sagedast muutust soosib viimaste aastate kiire palgakasv ning väga madal tööpuudus. Üha rohkem inimestest ei pea sente lugema ja jäävad hinnamuutuste suhtes tuimaks ning ei lahku teenusepakkuja juurest seetõttu, et hind kerkis.

See sama palgatõus on aga olnud ettevõtjate üks levinud põhjendus hindade tõstmiseks. Samuti kütuse ja transpordikulude kallinemine. Lisaks võib konkreetsete toodete hinnamuutusi mõjutada maailmas või teistes piirkondades toimuv.

"Mullu kerkis hüppeliselt Eestis sealiha hind, põhjuseks Hiinas möllav Aafrika seakatk, listeeria tõttu langes aga poodides kala hind, sest nõudlus selle toidukauba vastu vähenes."

Näiteks Ameerika Ühendriikide hiljutine droonirünnak Iraagis kergitas koheselt nafta hinda. Mullu kerkis hüppeliselt Eestis sealiha hind, põhjuseks Hiinas möllav Aafrika seakatk, listeeria tõttu langes aga poodides kala hind, sest nõudlus selle toidukauba vastu vähenes.

Eesti Pank kirjutas eespool viidatud ülevaates, et tarbijahindade kasv püsib lähiaastatel aeglane, jäädes 2 protsendi lähedusse. Inflatsiooni heitlikkust põhjustavad lähiajal aga energiahinnad, mistõttu peaks alanud aasta alguses inflatsioon ajutiselt kiirenema.

Hindade kujunemist saavad mõjutada ka poliitikud. Näiteks eelmise aasta keskel alandatud alkoholiaktsiis pidurdas inflatsioonitempot. Sel aastal on lubanud rahandusminister Martin Helme diisliaktsiisi alandamist. Teatavasti purustas diislihind selle nädala algul tanklates kaheksa aastat kehtinud hinnarekordi. Uus hind oli eilse seisuga 1,449 eurot liiter.

Aasta teises pooles ja järgmisel aastal võib hakata inflatsioonitempot tagant tõukama valitsusliidu lubadus muukida lahti teise pensionisamba kontod. Osa teisest sambast välja võetavast rahast tuleb tõenäoliselt tarbimisse, mis loob siseturul tegutsevatele ettevõtjatele hea võimaluse oma kaupade ja teenuste hinna kergitamiseks.

Inflatsioonitempo küll Eestis aeglustab, kuid arvestades palkade tõusu ja madalat tööpuudust on ettevõtjatel endiselt praegu väga soodne aeg teenuste ning kaupade hinnataset kergitada.

