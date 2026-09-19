Droonijuhtumid Briti sõjaväebaaside lähedal on sagenenud

Briti meedia avaldatud andmetel registreeriti viimase aasta jooksul Suurbritannia sõjaväeobjektidel ja nende läheduses 340 droonijuhtumit, varasematel aastatel on selliseid juhtumeid vähem olnud.

Mullu oli selliseid juhtumeid 250 ja aasta varem 126.

Suurbritannia kaitseministeerium ei avaldanud, kes droonitegevuse taga oli, kuid andmed avaldati ajal, mil Euroopa riigid hoiatavad Venemaa hübriidoperatsioonide sagenemise eest oma territooriumil.

Briti relvajõudude minister Louise Sandher-Jones ütles uudisteagentuurile AFP, et valitsus suhtub äärmise tõsidusega vaenulike droonide poolt kaitseobjektidele tekitatud ohtu.

Tema sõnul peegeldab sagenemine osaliselt paranenud seiret ja aruandlust, mis on järgnenud veebruaris piiratud õhutsooni loomisele 44 strateegilise sõjaväeobjekti kohale.

"Ühendkuningriik ja tema liitlased on võimalike ohtude suhtes jätkuvalt valvsad ning vastased ei tohiks kahelda valitsuse otsusekindluses seista vastu Ühendkuningriigi ja meie liitlaste vastasele agressioonile," lisas ministeeriumi pressiesindaja.

Andmed avaldati päev pärast seda, kui Venemaa protestis Briti suurenenud relvatarnete vastu Ukrainale.

Venemaa hoiatas, et kõiki Ukrainas asuvaid Suurbritannia sõjalisi rajatisi, mida kasutatakse rünnakute korraldamiseks Venemaa territooriumile, peetakse "legitiimseteks sihtmärkideks".