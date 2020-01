Sakkov: täiemahuline sõda Iraani ja USA vahel ei ole kummagi riigi huvides

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov ei usu, et Iraani revolutsioonikaardi kindral Qasem Soleimani tapmine USA poolt tooks kahe riigi vahel kaasa täiemahulist sõja. See oleks tema sõnul liiga kulukas ja riskantne mõlemale riigile.

"Raske on ette kujutada sellist täiemõõdulist sõda selles piirkonnas, kuna Iraan teab, et ta ei suuda sõjalises laupkokkupõrkes USA-ga kuigi palju ära teha. Ja USA teab, et ta ei suuda tegelikult Iraani sõjaliselt põlvili suruda. USA juhtkond on väsinud sõdadest Lähis-Idas, ei ole mingit huvi maavägedega ühtegi operatsiooni Iraani pinnal teha," rääkis Sakkov ERR-ile.

"Mulle on küll selline mulje jäänud, et Iraani valitsus ei ole hullumeelne, ta saab realistlikult aru asjadest," lausus Sakkov ja lisas, et reeglina on Iraani juhtide retoorika oluliselt karmim kui teod.

Sakkov pakkus, et pigem võib juhtuda teatud naginaid Pärsia lahel või rünnakuid naftatankeretele ning ka rünnakuid USA liitlaste huvide vastu.

"Ta saab aktiveerida enda liitlasi, sõjalisi grupeeringuid piirkonnas, keda nad kontrollivad. Me räägime siin Liibanoni Hizbollah´st ja ka nendest sõjaväelistest ja poolsõjaväelistest üksustest, mis on Iraagis kuni Süüriani välja. Midagi võib oodata Ameerika Ühendriikide liitlaste Saudi Araabia või Iisraeli huvide vastu. Ja kindlasti läheb edasi see sündmuste ahel, mis toimub Bagdadis USA saatkonna juures," selgitas Sakkov.

Täiesti välistatud on Sakkovi sõnul aga Iraani tuumaleppe juurde tagasipöördumist. "Lepe, millest USA taganes, aga mille taga endiselt Venemaa ja mitmed Euroopa riigid olid. Ma arvan, et see on nüüd kindlalt surnud. Iraan võib suuremas mastaabis taas alustada uraani rikastamisega," ütles Sakkov.

Sakkovi sõnul on Soleimani sõnul ka USA jaoks märkimisväärne sündmus. Ta rääkis, et Soleimanit on peetud Iraanis teiseks-kolmandaks kõige mõjukamaks isikuks. "Tema on olnud see arhitekt, kes on korraldanud Iraani sõjalise tegevuse ekspansiivsust piirkonnas, mis puudutab Iraaki ja Süürias. Tegemist on inimesega, kellel lasub vastutus sadade Ameerika Ühendriikide kodanike tapmise eest," rääkis Sakkov.

Iraagis hukkus ööl vastu reedet USA raketilöögis Iraani revolutsioonikaardi mõjukas kindral Qasem Soleimani. Rünnakuks andis käsu president Donald Trump, teatas Pentagon ametlikus avalduses. Iraan on lubanud USA-le karmi kättemaksu.