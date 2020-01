Senised korraldajad teevad Hiiumaa kohvikutepäevadega tänavu pausi

Korraldajad selgitasid, et järjest suuremaks kasvanud kohvikutepäevade korraldamiseks on suursponsorite leidmine keeruline ja ühtlasi vajab uuendamist ürituse kontseptsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eelmine aasta 40 kohvikut, igas ühes inimesi toimetamas, tegemas suurusjärgus 10 kuni 20 ehk ühekorraga toimetab selle ürituse juures 800 inimest. Meie idee või kontseptsioon on olnud see, et kogu aeg oleksid uued kohad, uued inimesed, aga Hiiumaal ei ole nii palju inimesi. Kõik, kes on tahtnud teha, soovinud teha, jaksanud teha, on juba teinud. Tegelikult on hästi raske olnud viimastel aastatel kokku saada uusi, toredaid, omanäolisi, erilisi kohvikuid," põhjendas Hiiumaa kohvikutepäevade üks korraldajatest Ly Johansen.

Hiiumaa vallavolikogu esimehe Aivar Viidiku sõnul samas kohvikutepäevad kindlasti ära ei jää ja mingil kujul peetakse neid ka tänavu.

"Isegi kui senised korraldajad tunnevad ennast natuke väsinuna ja tahaksid võtta pausi, siis ma julgen küll lubada, et kohvikutepäevad Hiiumaal kindlasti olemata ei jää ja valla poolt me kindlasti kavatseme jätkata sellega nii, et 1. augustil 2020 on kõik Hiiumaa sõbrad ja huvilised oodatud kohvikuid külastama," rääkis Viidik.

Hinnanguliselt käib Hiiumaa kohvikutepäevadel igal suvel 7000 kuni 8000 külastajat.