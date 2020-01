Eesti Spordiajaloo Selts avaldas soovi, et sihtasutuse Kultuurileht või Eesti Olümpiakomitee (EOK) kaudu alustaks taas ilmumist Spordileht.

"On viimane aeg reanimeerida riigis spordi kui ühe suurema kultuurivaldkonna häälekandja kas nädalalehe või kuukirja näol. Kõige parem mis võiks olla kui ta mahuks sihtasutuse Kultuurileht mütsi alla nagu kõik need teised praegu 14 väljaantavat nimetust," seisab seltsi pöördumises, mis on saadetud kultuuriminister Tõnis Lukasele ja EOK president Urmas Sõõrumaale.

Teine variant oleks seltsi nimel pöördumise allkirjastanud Rein Järva sõnul, et Eesti riik, kes toetab sporti, kanaliseeriks EOK-le sihtotstarbeliselt vahendid eraldi real spordiväljaande taastamiseks.

"Sport ei lõpe ju lõpuprotokolli koostamise ja medalite jagamisega, vaid lahti- ja suureks kirjutamisega ajakirjanduse poolt. Nii nagu ei lõpe teater eesriide langemisega, vaid retsensiooniga kirjaridade näol," ütles Rein Järva.

Tema sõnul võib ette arvata, et majanduslikult spordi häälekandja ennast esialgu ära ei majanda. "Aga kas kultuurileht seda peabki. See ei ole eraõigusliku ärifirma kasumlik väljaanne, vaid riigi kultuuriväljaanne, mis ühel kultuurriigil olema peab ja suuresti maksumaksja kulul. EOK-le jääb alati võimalus väljaandmisse panustada sponsorrahadega."

Spordileht oli ajaleht, mis ilmus aastatel 1958 - 1993 ja 1996 - 1999. Nõukogude ajal andsid ajalehte välja Eesti NSV Riiklik Kehakultuuri- ja Spordikomitee ning Eesti NSV Ajakirjanike Liit, 1990 - 1993 Eesti Ajakirjanike Liit. Aastatel 1993 - 1995 kandis leht nime Eesti Spordi Leht.

EOK eestvedamisel hakkas Eesti Spordileht 2003. aastast taas ilmuma, kuid selle väljaandmine lõpetati 2005. aastal.