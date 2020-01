Malta uueks peaministriks saab võimupartei parlamendisaadik

Abelat (42), endise Malta presidendi poega, peetakse järjepidevuse kehastajaks ning ta ei kritiseerinud Tööpartei juhivalimiste eel Muscatit, kes peaks pühapäeval tagasi astuma.

Abela, kes on praegu Töölispartei saadik Malta esindajatekojas, edestas Tööpartei sisevalimistel praegust asepeaministrit ja tervishoiuministrit Chris Fearne´i.

Tööpartei uue juhi valimistel osales 17 500 erakonnaliiget.

Enamik valitsuse liikmeid toetas Fearne´i, kuid Abela suutis valimiskampaania viimastel nädalatel oma toetust suurendada, kirjutas ajaleht Times of Malta.

Muscat teatas detsembri algul, et lahkub jaanuaris ametist. Meeleavaldajad nõudsid valitsusjuhi tagasiastumist seoses 2017. aastal tapetud ajakirjaniku ja blogija Daphne Caruana Galizia mõrva uurimisega, mis on viinud ka Muscati kantseleiülema ja turismiministri tagasiastumiseni.

Malta valitsusametnike korruptsiooni paljastanud Caruana Galizia hukkus 2017. aasta oktoobris autopommiplahvatuses. Tema perekond on süüdistanud peaministrit mõrvasse segatute kaitsmises.

Ei Fearne ega Abela maininud valimiskampaania ajal Caruana Galizia tapmist. Mõlemad on väitnud, et kehastavad järjepidevust, ja on tõstnud esile oma otsusekindlust hoida riigi heal järjel majandus praegusel trajektooril.

Muscat on Malta peaminister alates 2013. aastast.

Robert Abela isa George Abela oli Malta president aastatel 2009–2014.

Muscat ütles reedel emotsionaalses lahkumiskõnes, et kahetseb ajakirjaniku tapmist. "Ma maksin kõrgeimat hinda selle juhtumi lahendamiseks minu vahikorra ajal," lausus peaminister.

Opositsiooniline Rahvuspartei sarjas Muscati "sürrealistlikku" kõnet ja märkis, et sellist hinda maksis hoopis Caruana Galizia.