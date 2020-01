"Ei kavatse. Ootame ära, mida teeb keskfraktsioon, mida teeb koalitsioonipartner. Ma ei ole veel Urmasega (Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) - toim.) saanud täna rääkida," ütles Rand ERR-ile.

Oma erakonnast välja heitmise vastu Rand protesteerima ei hakka. "Ju see oli erakonna õiglane otsus, nii, et mul ei ole enam midagi kommenteerida siin. Erakonna juhatus nii otsustas ja juhatuse otsus on arvestamiseks ja täitmiseks. Ma protestima ei hakka, see ei aita enam midagi," lausus Rand.

"Viimased päevad näitasid seda, et kuna juhatuse liikmetest üks tegi väga head propagandat ja inimesed ju kardavad enda kohtade pärast nii riigikogu valimisnimekirjades kui võimalikes muudes tähtsates ametites, siis ei julgegi keegi midagi öelda oma arvamuse kohaselt. Täidetakse ühtset partei liini. See, mida mulle ette heidetakse, et mul on oma arvamus, siis nii ka jääb. Minul ongi oma arvamus," analüüsis Rand oma väljaviskamist.

Oma tulevikuplaanidest rääkides ütles Rand, et võtab esmalt aja maha. "Ma vaatan, milliseid pakkumisi ma hakkan kaaluma, millistele ütlen kohe ei. Ma ei ole istunud siin niisama käed rüpes. Aga ma arvan, et aja maha võtmine tuleb praegu kasuks," sõnas ta.

Rand ei osanud öelda, kas ta kaalub kuidagi või mõne teise erakonna ridades oma poliitilist teed jätkata. "Täna on seda veel liiga vara öelda, kas jätkub poliitiline tee või läheb see mingiks muuks teeks üle... Ma olen tegutsenud mitmetes valdkondades nii, et ma arvan, et kui ma aja maha võtan ja nendele tegevustele mõtlen, siis küll ma leian õiged tegevused enda jaoks."

Monica Ranna info kohaselt on uus potentsiaalne abilinnapea kandidaat Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov.

Kolmapäeva hommikul kogunenud Keskerakonna juhatus otsustas Tartu abilinnapea Monica Ranna erakonnast välja heita.

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul tehti otsus põhjendusega, et Rand ei olnud nõus ise tagasi astuma ja kahjustas erakonna mainet.