Klaas: Keskerakonna võimutüli hakkas lõpuks häirima

Klaas rääkis "Esimeses stuudios", et segadus Tartu poliitikas kestis liiga kaua ning lõpuks oli vaja sellesse rahu tuua.

"Minu seisukoht on, et kõik sisetülid tuleb erakonnas lahendada ikkagi enda sees. /.../ Tõesti, üritati ka mind sellesse mängu tõmmata ja neile küsimustele lahendus leida, aga see pole see, millega Reformierakond ja mina peaksime tegelema," vastas linnapea saatejuhi väitele, et tema partei oleks saanud Keskerakonda aidata.

Klaas tunnistas, et koostöö Keskerakonnaga oli Tartus läbi aastate väga hea, kuid kestvad lahkhelid ei võimaldanud enam koos edasi töötada.

"Loomulikult, kui on selline võimutüli ühes erakonnas ja kui ta sul ka iga päev kukla taga hõõgub, nagu lahingukaja käib, siis kuigi linnavalitsus töötas ja andis endast parima, ta ikkagi hakkas lõpus häirima," põhjendas Klaas otsust koostöö Keskerakonnaga lõpetada.

Sellele, kuidas Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots oleks pidanud tegutsema, Klaas oma hinnangut ei andnud.

"Ma ei taha ja olen hoidunud Keskerakonna kolleegide õpetamisest ja ei taha ka nüüd tagantjärele tänitada. See ei ole minu stiil. Aga selge on see, et soovitused, mida andsin, olid sellised, et erakonna sees tuleks läbi rääkida ja rahulikul moel probleemidele lahendus leida. Kahjuks ühel või teisel põhjusel, mida minul pole võimalik hinnata, sest ma ei tea ju kõiki Keskerakonna siseasju, see ei õnnestunud," selgitas linnapea.