Sunniitliku äärmusrühmituse ISIS uueks juhiks on Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, teatas esmaspäeval ajaleht Guardian.

Väljaanne viitas uudise allikatena kahele julgeolekuteenistusele, mille nimesid siiski ei nimetanud.

Ajalehe allikad kirjeldasid Al-Salbit rühmituse ühe asutajaliikmena, kes juhtis muu hulgas jeziidivähemuse orjastamist ja hävitamist ning on korraldanud terrorioperatsioone kõikjal maailmas.

Guardiani informatsiooni kohaselt nimetati Al-Salbi juhiks üsna pea pärast seda, kui USA tappis oktoobris tema eelkäija Abu Bakr al-Baghdadi.

ISIS ise on teatanud, et nimetas uueks juhiks Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, kuid asjatundjate hinnangul ei pea see paika.

Allikate andmetel on Al-Salbi sündinud Iraagis asuvas Tal Afari linnas.

Türgi on viimastel kuudel teatanud mitme ISIS-e endise liidri Baghdadi siseringi kuulunud isiku tabamisest. Teiste seas on kinni võetud USA eriüksuse rünnakus surma saanud Baghdadi tütar ja üks naistest.