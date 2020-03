USA on paigutanud Saddam Husseini armee endise ohvitseri Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi ametlikult terroristide musta nimekirja ning pannud tema tabamiseni viiva info eest välja viis miljonit dollarit, vahendas The Times.

USA välisminister Mike Pompeo sõnul nimetati al-Mawli ISIS-e liidriks juba oktoobris, mõni päev pärast seda, kui USA haarangu käigus tapeti senine liider Abu Bakr al-Baghdari.

Al-Mawli sai ISIS-e üheks asutajaliikmeks, kui ta 2004. aastal kohtus USA kontrolli all olnud kinnipidamisasutuses Baghdadiga. Kaaslased panid talle hüüdnimeks "professor" või "hävitaja".

Pompeo ütles, et al-Mawli tegutses varem aktiivselt al-Qaeda liikmena Iraagis ning on teada, et ta piinas süütuid jeziidi usuvähemusi.

Pompeo viitas ISIS-e ühele julmemale rünnakule Põhja-Iraagis Sinjari regioonis 2014. aastal, kui mässulised tapsid hinnanguliselt 5000 jeziidi ning võtsid kinni, orjastasid ja vägistasid sajad naised ja tüdrukud. ÜRO on nimetanud seda rünnakut genotsiidiks.

Väidetavalt juhtis just al-Mawli seda rünnakut ning püüdis hiljem seda erinevates väljaannetes õigustada.

USA president Donald Trump ja teised lääneriikide juhid on öelnud, et ISIS on 100 protsendi ulatuses alistatud, siis arvatakse, et tuhanded rühmituse võitlejad varjavad end Iraagi ja Süüria äärealadel või kontrollimatutes piirkondades.

Siiani võtab ISIS vastutust erinevate rünnakute eest.