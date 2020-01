Hundimägi: Kranichi kriitika Äripäeva aadressil pole põhjendatud

Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi kirjutab vastuseks Heiki Kranichi kriitikale, et kui ajakirjanik saab teada olulised asjaolud, mis tekitavad küsimusi võimalikust huvide konfliktist või näitavad ettevõtjate ja poliitikute omavahelisi suhteid, siis tuleb need ka avalikustada koos asjaosaliste selgituste ja kommentaaridega.

Äripäev avaldas esmaspäeval riigikogu Reformierakonna liikme ja endise Eesti Loto juhi Heiki Kranichi laenusuhte ning Eesti Loto uude majja kolimisega seotud asjaolud, mis õnnestus uurival ajakirjanikul Katariina Krjutškoval erinevatest allikatest teada saada. Oleme kindlad, et avaldatud väited on täpsed ja põhjendatud. Oleme avaldatut piisava põhjalikkusega kontrollinud.

Meie käsutuses pole kogu informatsiooni ja dokumentatsiooni, mis puudutavad kolme käsitlust leidnud teemat ehk ettevõtja Koit Uusi firma ja Heiki Kranichi laenusuhet, Heiki Kranichi investeeringut ühte nüüdseks pankrotistunud ettevõttesse ning Eesti Loto uue maja otsimist.

Seetõttu on ka praegu keeruline öelda, kas tegemist on ajaliste juhuslike kokkulangevustega või huvide konflikti või kokkumänguga. Ajakirjanduse ülesanne on eelkõige esitada küsimusi, kui olukord ei ole selge.

"On hea, et ka Heiki Kranich ise neid asjaolusid selgitab, sest tegemist on avalikkuse jaoks oluliste küsimustega."

On väga hea, et riigikogu korruptsiooni erikomisjon, prokuratuur ja ka rahandusminister on avaldanud soovi täiendavalt asjaolusid selgitada. Samuti on hea, et ka Heiki Kranich ise neid asjaolusid selgitab, sest tegemist on avalikkuse jaoks oluliste küsimustega. Oluline on ka märkida, et küsisime asjasse puutuvatelt isikutelt enne artikli ilmumist Äripäeva käsutuses oleva informatsiooni kohta kommentaare.

Kogu see Heiki Kranichiga seonduv ning tegelikult ka mõned varasemad juhtumid (nt Tallinna Sadam) viitavad, et Eestis on kolm valdkonda, mis tuleks muuta senisest läbipaistvamaks.

Esiteks ettevõtjate ja poliitikute omavahelised rahalised või ka ärilised suhted. Teiseks riigifirma juhtide majandushuvid ning kolmandaks riigifirmades langetatud otsuste läbipaistvus ning avalikkuse võimalus saada tehtud otsuste kohta tagantjärele infot.

Äripäeva hinnangul ei ole Heiki Kranichi kriitika ERR-ile antud intervjuus põhjendatud. On täiesti tavapärane, et nii Äripäeva kui ka teiste Eesti väljaannete ajakirjanike teravdatud tähelepanu on suunatud riigikogu liikmete, kõrgete riigiametnike ning suurettevõtjate tegemistele ja otsustele.

Kui ajakirjanik saab teada olulised asjaolud, mis tekitavad küsimusi võimalikust huvide konfliktist või näitavad ettevõtjate ja poliitikute omavahelisi suhteid, siis tuleb need ka avalikustada koos asjaosaliste selgituste ja kommentaaridega. Ja seda Äripäev ka oma esmaspäeval ilmunud uuriva artikliga tegi.