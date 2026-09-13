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Eestis koguvad populaarsust sörgiklubid

Eesti
Kopli Sörk
Kopli Sörk Autor/allikas: Sandra Süsi/LHKK
Eesti

Eestlastest on märkamatult saanud kirglikud spordiharrastajad ning äsja lõppes ka tuhandete osalejatega Swedbanki Tallinna Maraton. Rekordite tagaajamise kõrval koguvad populaarsust sörgiklubid, mida leiab lisaks pealinnale veel nii mitmelgi pool üle Eesti.

Eestlasi on tabanud täielik spordihullus. Ja selle tõestuseks on siinsamas Rahvusraamatukogu ees toimumas uus Megasörk. Ja meie lähme nendega täna kaasa.

Kopli sörk algataja Andres Reimand ütles, et nende klubis jookseb väga erineva kultuuritaustaga ja erinevas vanuses inimesi. "Ukrainlasi, britte, Belgiast, erinevaid ameteid - pööraselt huvitav. Ma loodan, et mida erinevam see sats on, mida erinäolisemad inimesed on, seda huvitavam meil kõigil on. See on ka üks osa sellest fenomenist, miks inimesed tahavad õue tulla," sõnas Reimand.

Jooksuharrastaja Kristlin meenutas, kuidas temast sörgiklubi liige sai. "Kui üle-eelmisell aastal ma avastasin, et on olemas selline asi nagu sörk ja tasuta, siis ma hakkasin Peetri sörgiga koos käima. Ja naisterahvana ma läksin kohe poolmaratonile nendega jooksma. Ma tegin ära oma elu esimese poolmaratoni nendega," ütles Kristlin.

Sörgi-nimelisi klubisid on tänaseks kokku 69. Neist esimesele, Kopli sörgile alguse pannud Andres Reimand ütleb, et see kõik on alles algus.

"Tallinnas mitu, Peetris. Lüganuse Sörk oli täna meil siin üritusel kohal. Saare esindajaga rääkisime siin juttu. Ja neid tuleb iga päev juurde. Ja ega siin ei olegi, et kui sinu hoovis veel ei ole, siis hakka pihta," ütles Reimand.

Kes sörkijaid tänaval näinud, võib vabalt juurde astuda ja nendega kasvõi kohe liituda.

"Meil võivad kõik tulla. Käiakse koertega, käiakse lastevankritega. Mõni võtab abikaasa kaasa. Rattaga," lisas Reimand.

Viiekilomeetri pikkuse ringi võttis koos jooksjatega ette ka reporter Iida-Mai Einmaa.

Teekond viis ümber vanalinna ja Šnelli pargi. Kuid rajad on alati erinevad. Ja pärast jooksu ootab alati midagi, mille nimel pingutada. Seekord sai pitsat.

Reimandi sõnul näeb joostes ka väga erinevat elu. "Me näeme tavalisi inimesi, tavalisi olukordasid. Meie toimetame Koplis, kus ikka natuke näeb päris asju ka. Üle-eelmine nädal nägime trammikaklust, mis oli huvitav. Lõppes ilma vereta," sõnas ta.

Jooksudel osalejate taust on seinast seina. Kes paneb esimest korda üle aastate jooksutosse jalga, kes on kogenud maratonijooksja.

"Sõidan ratast ja jooksen. Ma olen tegelikult enne ka teinud sporti. Mulle meeldivad need inimesed, see kogukonna värk tegelikult. See on tähtsam kui see sport," ütles Harry.

Andres Reimandi sõnul on klubis jooksmine tasuta. "Sörk on vaba. Meil ei ole raha vaja. Saab ilma ka, see on näide. Meil on küla asi, et igaüks toob, paneb lauale, mis tal kodus on või mis ta oskab teha. Ja nii me proovimegi hoida selle asja ilma igasuguste finantskohustusteta," ütles Reimand.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "AK.Nädal"

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