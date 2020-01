Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Heiki Kranich ütles veebisaates "Otse uudistemajast", et korruptsioonikahtlused seoses ettevõtja Koit Uusiga on Äripäeva väljamõeldis.

Prokuratuur kontrollib meedias avaldatud andmeid, mille kohaselt sai Eesti Loto endine juht, praegune riigikogu liige Heiki Kranich sadu tuhandeid eurosid laenu ettevõtjalt, kelle arendusse Eesti Loto ankurrentnikuks läks. Milleni võib prokuratuuri kontroll välja viia?

No tõenäoliselt selleni, et seal ei ole asja. Aga mulle väga meeldib see, et prokuratuur seda asja uurib. Et ta võtab ajalehe artikli alusel midagi uurida, sest tihtipeale on see, et kui mingisuguses ärivaidluses pöördutakse prokuratuuri poole ja palutakse algatada kriminaalasi, siis prokuratuur ei võta asja menetlusse, ütleb see on tsiviilvaidlus, vaielge omavahel, et prokuratuuril on tööd niigi palju. Ma loodan, et kui nüüd selles asjas - ühes konkreetses pankrotiasjas, mis on sellega seotud, prokuratuurile tehakse taotlus, siis prokuratuur käsitleb seda sama tõsiselt ja võtab selle menetlusse.

Praegu on avalikkuse ees oletus, et teie pakkusite Eesti Loto juhina ühele ettevõtjale võimalust teenida tulu Eesti Loto majutamise eest ja sama ettevõtja andis teile suure laenu.

Juba aastal 2012 Eesti Loto pöördus RKAS-i poole paludes abi uue üüripinna leidmiseks. Kuidas RKS vastas, esitas oma soovituse, missugust kinnisvara firmat kasutada? Sedasama kinnisvara firmat Eesti Loto kasutas aastal 2013. Kevadel jõudis Eesti Loto nõukogu otsuseni, et tol ajal nimega Age plaza on parim võimalik asukoht. Ja siis läks aasta mööda, kui Eesti nõukogu otsus oli juba tehtud. Ja siis asutati OÜ Hallivana, milles oli ka siis EKE (ettevõtja Koit Uusi osalusega EKE Invest - toim.) osalus. Huvitav, miks peaks aasta aega hiljem peale otsuse tegemist keegi maksma altkäemaksu meeletus koguses 280 000? Peaks ju peast täiesti soe olema?

Aga võib-olla te olite nii ettenägelik, rääkisite enne ettevõtja Koit Uusiga, et selline võimalus on?

Oleks mina enne nii tark, kui mu naine tagantjärele, siis oleks elu kindlasti palju lõbusam.

Asi näeb välja halb või vähemalt küsitav, sellega olete nõus?

Asi on konstrueeritud küsitavaks ja minu arvates see, kui aasta aega hiljem Eesti Loto nõukogu otsuse alusel parimaks pakkujaks tunnistatud firma vahetab omanikke. Mis selles kummalist on? EKE on pool Tallinnat kokku ostnud. Loomulikult selline objekt, millel on leping sellise usaldusväärse rentnikuga nagu Eesti Loto, selline objekt näeb kindlasti huvitav välja. Ja ma olen kindel, et EKE ei olnud mitte ainukene, kes üritas sinna mingisugust osalust hankida.

Kas siis riigikontrolör Janar Holm eksib, kui ütleb, et kindlasti ei ole mõistlik, et riigi äriühingu juht sellisesse olukorda kasvõi näivalt satuks?

Kui üks ajaleht võtab ette sellise tegevuse, et ta, kirjutab artikli enne valmis, siis hakkab sellele otsima mingisuguseid põhjendusi, siis see kõik on võimalik, aga see ei ole ajakirjandus.

Te räägite Äripäevast?

Ma räägin Äripäevast. Äripäevas muideks oli väga huvitav arvamusartikkel, kus jutt oli vist Oliver Kruuda firmadest, kus öeldi, et kui te tahate oma äripartnerit petta, siis advokaadid ja kohtunikud aitavad teid. Täna sellesama konstruktsiooniga on Äripäev loonud olukorra, kus ta tegelikult on asunud minu toonase äripartneri positsioonile, genereerib väiteid ja ma võin täiesti rahulikult seda kunagist Äripäeva seisukohta laiendada. Kui te tahate oma äripartnerit petta, siis kohtunikud võivad teid aidata. Advokaadid võivad teid aidata, aga Äripäev aitab teid kindlasti.

Ma ei saa aru. Te olete öelnud, et Äripäeva asjus pöördute Pressinõukogusse, kes lahendab ajakirjandusega seotud kaebusi, mida ta Äripäevale ette heidate?

Vassimist.

Nad on ju teiega nii pikalt rääkinud, nad on ju kaks lehekülge avaldanud teie intervjuud. Te olete sõna saanud. Te olete saanud kõik enda argumendid ju esitada.

Jah ja need argumendid ei ole seal teps mitte nagu leheveergudele jõudnud on. Sest sinna juurde on Äripäev konstrueerinud täielikku väljamõeldise, mis kahjustab mind, kahjustab Koit Uusi, kahjustab ka EKE-t kui soliidset ettevõttet. See kahjustab Age Plaza kunagisi omanikke, see kahjustab Eesti Lotot. See muudab neid kõiki nagu ebausaldusväärseks ja Äripäev on antud juhul lihtsalt kõmujanuline ja pahatahtlik.

Teie kui riigikogu liikme majanduslike huvide deklaratsiooni järgi on AS Uuemõisa Invest andnud laenu või käenduslepinguga teile ligi 400 000.

See oli 280 000. Leping oli sõlmitud minuga, aga raha liikus otse ettevõtte arvele. Ettevõtte nimi tol ajal oli TFA, täna on antud nii-öelda ettevõtete surnumatjale ja selleks, et asi oleks võimalikult naeruväärne, siis selle nimi on muudetud ka praktiliselt hääldamatuks. Ühesõnaga see on nagu surnumatjate traditsioon, et sellise kummalise nimega ettevõtte vastu minna pankrotiasja ajama, siis tekitab see emotsionaalselt ebamugavust. Aga ma ei jäta.

Miks Koit Uus andis teile selle laenu toona?

Meil on Koiduga olnud ka varasematel aegadel ühiseid projekte, ühegi sellise projekti puhul ei ole ma talle võlgu jäänud. Ja Koit Uus lihtsalt teadis varasemate kogemuste põhjal, et mind võib usaldada.

Ja lihtsalt investeering ebaõnnestus?

Jah, seda võib täna niimoodi nimetada, kuigi ma nimetaksin teistmoodi. Et minu toonane äripartner, kes oli enamusosanik, lihtsalt pettis mind.

Kuidas te Koit Uusi ees oma kohustused ära klaarite?

Ma usun, et selle pankrotiprotsessi käigus õnnestub üht-teist tagasi võita ja päris kindlasti ma Koit Uusile võlgu ei jää. Minu kinnisvarale on täna seatud ka Koit Uusi kasuks hüpoteegid, nii et kui ma ära ei maksa, siis läheb kinnisvara müüki.

Kas te Eesti Loto juhina aastatel 2009-2018 esitasite ka rahandusministeeriumile enda majanduslike huvide deklaratsioonid?

Alguses esitasin, aga siis muudeti korruptsioonivastast seadust ja jäeti rahandusministri otsustada, kas ma pean esitama majanduslike huvide deklaratsiooni või mitte. Viimastel aastatel ei esitanud, sellepärast et rahandusministeerium oli niimoodi otsustanud. Aga 2009 kindlasti esitasin, 2010 kindlasti esitasin. Mis aastal see muudatus seaduses tehti, ma ei tea täpselt.

See muudatus tehti aastal 2013.

Sinnamaani on minu deklaratsioonid kõik rahandusministeeriumile esitatud.

Kogu seda lugu tahab arutada ka riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon. Kui see komisjon küsib välja kõik teie laenu ja käenduslepingud, siis kas panete need komisjonis laua peale?

Ma olen sinna komisjoni tahtnud minna eelmise aasta lõpust alates, kui see teema üldse tõusetus. Komisjon ei ole siiamaani leidnud mahti mind ära kuulata. Loomulikult ma lähen komisjoni ette.

Ja panete ka kõik lepingud lauale?

Kirjeldan seda, mis on toimunud. Sellesama paki, mis ma sulle andsin, viin ma täna korruptsioonivastase komisjoni ja jumala pärast prokuratuuri, kui vaja on ja kuhu iganes. Nendest dokumendist nähtub selgelt, et seal ei ole mitte mingisugust korruptiivset suhet või isegi võimalust selleks. Ja Äripäeva puhul on tegemist otsese väljamõeldisega, selleks et lihtsalt kõmulist artiklit saada.

Veelkord, et asi oleks klaar. Olete te kindel, et te ei teinud Eesti Loto juhina otsuseid, kus ettevõtte ja teie isiklike huvide suusad risti läksid?

Täiesti kindel.

Kas erakond ja fraktsioon toetavad teid selles olukorras?

Ma olen pakkunud fraktsioonile, et ma võin seda süüdistust, mis Äripäevas on esitatud, kirjeldada. Aga inimesed on nagu käega löönud ja öelnud, et nad usaldavad mind ja nad usuvad seda, et ma ei ole midagi sellist teinud. Nad tunnevad mind pikka aega, teavad, et minuga sellised asjad ei juhtu.

Ma panin tähele, et teisipäeval Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et ta ei kommenteeri teie juhtumit.

Aga mida seal kommenteerida on? See on ju täielik jama.

Erakonna esimees võib öelda, mina usun oma inimesi.

Ma usun, et Kaja usub seda, et ma saan enda kaitsmisega väga hästi ise hakkama ja mul ei ole selleks mingit kõrvalist abi vaja.