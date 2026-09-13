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Lääne tipptegelased viibisid enne rongirünnakut Ukraina jaamas

Välismaa
Lääne-Ukrainas droonitabamuse saanud rong
Lääne-Ukrainas droonitabamuse saanud rong Autor/allikas: Ukraina päästeteenistus/Telegram
Välismaa

Ukraina riiklik raudteeoperaator teatas, et Lääne kõrged tegelased viibisid Lääne-Ukraina rongijaamas vahetult enne seda, kui Venemaa ründas seal Varssavisse suunduvat rongi. Nad suundusid pärast julgeolekukonverentsil osalemist tagasi Poola.

Teiste seas viibisid jaamas Suurbritannia ekspeaminister Boris Johnson ja USA Luure Keskagentuuri (CIA) endine juhataja David Petraeus.

"Vahetult enne veduri tabamust Ukraina-Poola piiril seisis Jahodõni jaamas diplomaatiline rong," seisis Ukraina raudteeoperaatori Ukrzaliznõtsja avalduses.

"Rongis olid teiste seas mitmete Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekunõunikud ja endised Euroopa juhid, kelle hulgas Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson ja endine Rootsi peaminister Carl Bildt. Teises rongis, mis oli rünnaku hetkel samuti Jahodõni jaamas, viibis CIA endine direktor David Petraeus," lisati teadaandes.

Saksa ajaleht Der Spiegel kirjutas, et Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi julgeolekunõunik Günter Sautter ja mitu Euroopa diplomaati evakueeriti Poola-Ukraina piiri lähedal rongist ning nad nägid pealt droonirünnakut raudteele.

Samuti oli Ukrainast Poola suunduvas rongis Ukraina julgeolekukonverentsil YES käinud president Kersti Kaljulaid, kes rääkis ETV saates "Ukraina stuudio", et rong, kus ta reisis peatati ja reisijad evakueeriti ajutiselt.

Teises rongis, mis pommitabamise saanud veduri lähedal oli, viibisid endine majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ning endine Kaljulaidi fondi tegevjuht Taavi Linnamäe.

Delfi kirjutas, et rongis viibisid ka riigikogu liikmed Mati Raidma, Marko Mihkelson, Eerik-Niiles Kross, välisministeeriumi asekantsler Mariin Ratnik ning Välispoliitika instituudi juht Kristi Raik. Lisaks Soome endine peaminister Sanna Marin.

Lääne endised liidrid ja poliitikategelased naasid Kiievist, kus osalesid iga-aastasel YES-i (Yalta European Strategy) foorumil.

Ukraina raudtee-ettevõte Ukrzaliznytsia ütles BBC-le, et ametnikke vedanud erirong jõudis enne Venemaa droonirünnakut piiri ületada.

"YES Express ületas piiri umbes poolteist tundi enne seda, kui meie manöövervedur Jagodini jaamas tabamuse sai. Me ei saa kinnitada, mis oli rünnaku täpne sihtmärk, kuid keegi viga ei saanud," teatas ettevõte.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS, ERR

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