Äripäev kirjutas, et ettevõtja Koit Uusi osalusega EKE Invest rahastas uusarendust Hallivanamehe tänaval, mille ankurrentnikuks sai riiklik lotofirma.

Prokuratuuri esindaja ütles ERR-ile, et nad ei ole veel kriminaalmenetluse alustamise kohta otsust teinud.

"Seni ajakirjanduses avaldatud andmete pinnalt ei ole ühtegi kriminaalmenetlust alustatud. Prokuratuur kontrollib infot ja kui ilmnevad üheselt viited kuriteole, siis kriminaalmenetlust ka alustatakse," lausus Olja Kivistik riigiprokuratuurist.

Rahandusministrina Eesti Loto üldkoosoleku ülesandeid täitev Martin Helme (EKRE) ei ole veel otsustanud, kas juhtum vajab erikontrolli.

"Plaanin kohtuda Eesti Loto AS-i juhatuse ja nõukoguga, et saada ülevaade riigi äriühingule maja rentimise üksikasjade kohta," lausus Helme ja lisas, et saab pärast seda ka otsuse teha.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Katri Raigi (SDE) sõnul on Kranichi osas tegemist avaliku huviga ning komisjoni ülesanne on parlamentaarne kontroll võimalike korruptsioonijuhtumite osas.

"Meid huvitab see, kas inimene on kõik deklaratsiooni kirja pannud, kas kõik on seal õige ja kas ta suudab endal olevaid kohustusi täita," lausus ta. "See tähendab, et kas ta võiks olla kolmandate jõudude või inimeste poolt mõjutatav, et ta ei saa teha oma tööd ausalt, vaid tal on nii suured võlad, et ta peab kellelegi mingites küsimustes vastu tulema."

Raik lisas, et korruptsioonikomisjon vaatab Kranichi huvide deklaratsiooni alates 2009. aastast ja muidugi ka viimast deklaratsiooni. Lisaks on nad palunud endale ka tema laenu- ja käenduslepinguid ja nende võimalikke muudatusi, et saada aru, kuidas Kranichi võlakoormus on nii suureks kasvanud nagu ta on.

"Eelkõige huvitavadki praegu komisjoni need kaks dokumentide kogumit, mis peaksid jõudma meieni lähipäevil," ütles ta ja lisas, et kindlasti tuleb Kranich ka ise jaanuari lõpus komisjoni kohale.

Komisjonil on Raigi sõnul võimalik pöörduda ka õiguskaitseorganite poole, kuid enne peab olema selge, et selleks on põhjust.

Riigikontrolör: riigi äriühingu juhil ei ole mõistlik sellisesse olukorda sattuda

Riigikontrolör Janar Holmi sõnul tuleks riigifirma juhil vältida selliseid olukordi, kus on sellised ajalised kattuvused. Konkreetse juhtumi teemal ei soovinud ta spekuleerida, kuna riigikontroll ei ole ühegi dokumendiga tutvunud,.

"Piirduks sellega, et ei ole kindlasti mõistlik, et riigi äriühingu juht sellisesse olukorda kas või näivalt satuks. Mis tegelikult juhtus, eks seda näitab riigikogu komisjoni töö," tõdes Holm.

Heiki Kranich ise endal süüd ei näe. Ta ütles, et Eesti Loto rendileping oli sõlmitud tükk aega varem ning pärast konkurssi, kuhu oli kaasatud ka Riigi Kinnisvara AS.

"Otsuse selle kohta, kellega rendileping sõlmida, tegi Eesti Loto nõukogu ja antud juhul seostab Äripäev fakte täiesti meelevaldselt. Äripäeva tegevuse suhtes pöördun ma kindlasti pressinõukokku ja ei välista ka kohtusse pöördumist," lisas ta.

Kranich ei eitanud, et tal on laenukohustusi ning ütles, et need on ta ka deklareerinud.

"Olen käendanud ühele eraettevõttele antud laenu. Selle eraettevõtte käsi ei käinud viimasel ajal minu äripartneri tegevuse tõttu kõige paremini ja seetõttu on risk, et need käendused võivad realiseeruda. Seda kõike klaaritakse praegu pankrotiprotsessi käigus - on esitatud tsiviilhagi ühe teise ettevõtte vastu pahatahtliku ülevõtmise teemadel ja ma ei välista, et selliseid hagisid tuleb veel. nii et minu lootus on see, et kõnealuse pankrotiprotsessi käigus võidetakse see raha tagasi," sõnas riigikogu liige.