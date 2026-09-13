Tallinna Pika tänava festival pühendati vanavanematele

Parim kingitus on ühiselt jagatud aeg. Lastelastega koos maailma avastamine oli pühapäeval fookuses Tallinnas, kus pühendati vanavanematele selleaastane Pika tänava festival.

Üle veerandi Eesti vanavanematest elab igapäevaselt üksi, mistõttu on laste ja lastelastega koosveedetud aeg hindamatu väärtusega.

Ühiseid tegevusi ja avastamisrõõmu ei takista ka riigipiirid. Tallinna vanalinnas kohtasime neidki vanavanemaid, kes tulid lapselapsele külla teiselt poolt ookeani.

Kuigi täiskasvanud lapselapsed on asendamatud teejuhid, tunnistavad vanavanemad, et kõige magusam aeg on siis, kui järeltulijad on veel väikesed.

Paljudele vanavanematele meeldib oma lapselapsi hellitada ning sageli lubatakse neile veidi rohkem kui omal ajal oma lastele.

Kõige eredamad mälestused sünnivad, kui koos midagi ette võtta. Pühapäeval sai koos vanavanematega proovida näiteks arheoloogilisi väljakaevamisi.

Vanavanemate päev tuletab meelde, et lugude jutustamine ja fotode vaatamine on jätkuvalt paljudes peredes ühistegevus.