Rotermanni kvartali naabrusesse kerkib uus elu- ja ärikvartal

Rotermanni kvartali ja Admiraliteedi basseini vahel asuval Ahtri 3 aadressil on praegu parkla. Nelja aasta pärast peaks sinna hakkama kerkima Rotermanni kvartali laadne linnaosa.

"Sinna tuleb multifunktsionaalne keskus ehk terve linnaosa terve keskkond. Nimetame seda koondnimega A3, kuna aadress on Ahtri 3. Planeeringu järgi tuleb sinna 50 000 ruutmeetrit maapealset ehitusõigust ja ikka selle mõttega, et oleks tegevust nii öösel kui ka päeval, nii külastajatel kui ka püsielanikel," kommenteeris ala arendaja, ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kelle rajatud on ka Rotermanni kvartal.

Kolmandiku kogumahust moodustab umbes 200 korterit, ülejäänu on bürood ja äripinnad.

"Erilist rõhku paneme hoovi sisse jäävale väljakule, mis peaks jääma päikeseküllane, tuulevaikne ja kust oleksid head vaated nii Tallinna kirikutornidele kui ka vee peale," kirjeldas Sõõrumaa.

Detailplaneeringu kinnitamine on Sõõrumaa sõnul praegu kooskõlastamisprotsessis. Kogu projekt peaks esialgse hinnangu kohaselt minema maksma umbes 80 miljonit eurot ja valmima aastaks 2026 ehk samal ajal, kui plaani järgi valmib Sõõrumaa teine suurprojekt - endise Patarei vangla kompleks.