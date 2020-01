Video pealinn Tšeboksarõ keskväljakul toimunud tseremooniast hakkas internetis kulutulena levima ning ajas paljud sotsiaalmeedia kasutahad vihale, kirjutab Svoboda.

"Tšuvaššia juht paistab taas silma ebaadekvaatse käitumisega. Selline suhtumine ametnikesse, kes igapäevaselt päästavad on inimelusid, on lihtsalt vastuvõetamatu," kirjutas üks sotisaalmeedia kasutaja. "Tundub, et Mihhail Ignatjevil on tõsised psüühikahäired," lisas teine.

Ignatjevi käitumist kritiseerisid ka mitmed tuntud inimesed, sealhulgas opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi.

Скотина какая.

Это так губернатор-единоросс Михаил Игнатьев из Чувашии вручает ключи от квартиры пожарном. Не важно, что вообще-то ты работаешь за эту квартиру. Попрыгай, поунижайся.

И этот тот самый хмырь, что совсем недавно призывал "мочить" журналистов за критику власти. pic.twitter.com/yPXwyvPxri — Alexey Navalny (@navalny) January 24, 2020

Väljaande Pravda PFO andmetel ollakse intsidendist teadlikud juba ka Moskva ning eriolukordade ministeeriumi juhtkond on väga nördinud ohvitseri "dresseerinud" regioonijuhi peale.

Ühtset Venemaad esindava Ignatjevi näol on tegu sõnaka poliitikuga, kes on ka varem skandaale tekitanud. Näiteks on ta avaldanud arvamust, et ajakirjanikud ja blogijad tuleks "mättasse lüüa". Hiljem selgitas tema pressiteenistus, et Ignatjevi üleskutse näol oli tegu sooviga paljastada infosõdade tellijaid.